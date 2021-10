Die Umfrage, Pursuing Hyperscale Economics:What, Why and How Telcos Can Do It, wurde von STL Partners durchgeführt und von DriveNets gesponsert. Dem Bericht zufolge betrachten die Telekommunikationsbetreiber die Hyperscale-Cloud-Anbieter auf drei Arten:

Als Geschäftspartner, die neue Nachfragebereiche ankurbeln und Infrastruktur-as-a-Service für die IT- und Betriebsdaten der Betreiber anbieten können

Als Bedrohungen, die den Wert der Betreiber durch Over-the-Top- (OTT) und Under-the-Network-Dienste verringern und das Kerngeschäft der Betreiber zur Ware machen

Als Modelle, von denen die Betreiber lernen und Geschäfts- und Betriebsmodelle sowie technologische Innovationen übernehmen können

Laut Yesmean Luk, Telco Cloud Practice Lead bei STL Partners und Autor des Berichts, besteht die größte Chance für Betreiber darin, sich auf diesen letzten Punkt und die Auswirkungen zu konzentrieren, die die Hyperscale-Ökonomie auf die Kosten und Fähigkeiten der Betreiber haben kann.