Enghouse Telexis und Transdev Niederlande starten kontaktloses Bezahlen

Die EMV-Technologie wird die derzeitige niederländische OV-Chipkaart-Technologie ersetzen und den Transdev-Kunden schnelle und bequeme Zahlungen ermöglichen. „Wir freuen uns, dass wir Transdev in den Niederlanden um die Möglichkeit des kontaktlosen EMV-Zahlungsverkehrs erweitern können", so Toofan Otaredian, Geschäftsführer von Enghouse Telexis. „Dieser Fortschritt verbessert das Fahrgasterlebnis und bringt erhebliche Vorteile für den Betrieb von Transdev mit sich."

MARKHAM, Ontario und HILVERSUM, Niederlande, 12. Oktober 2021 /PRNewswire/ -- Enghouse Telexis und Transdev Niederlande gaben heute die Einführung von kontaktlosen EMV-Zahlungen (Europay, MasterCard und Visa) bei Transdev in den Niederlanden bekannt. Fahrgäste im Transitverkehr können nun mit kontaktlosen Debitkarten, Kreditkarten und Mobiltelefonen bezahlen.

Das Projekt unterstützt das „OV Pay"-Projekt, den niederländischen Bezahldienst für den öffentlichen Nahverkehr mit einer Open-Loop-Zahlungsmöglichkeit im gesamten Transdev-Betrieb, einschließlich 6.000 Kundenkontaktpunkten (Validatoren). Die Einführung von EMV in der Region Gooi&Vechtstreek erfolgte am 11. Oktober 2021. Im Jahr 2022 wird die kontaktlose EMV-Zahlung auch in den übrigen niederländischen Transdev-Regionen eingeführt.

Transdev ist ein großes Verkehrsunternehmen in den Niederlanden, das täglich 400.000 Fahrten durchführt. Sie ist Teil der globalen Transdev-Organisation, die mit 83.000 Mitarbeitern 42.000 Fahrzeuge in 17 Ländern betreibt. In den Niederlanden ist Transdev unter den Marken Connexxion, Hermes und Witte Kruis mit Bussen, Zügen und Taxis tätig.

„Wir freuen uns, einer der ersten Betreiber in den Niederlanden zu sein, der die EMV-Zahlungsfunktion für Kunden einführt", sagte Manu Lageirse, CEO von Transdev Niederlande. „Wir haben uns über den Erfolg unserer jüngsten Zusammenarbeit mit Enghouse Telexis gefreut. Die systemweite Anwendung von EMV-Zahlungen wird unsere Bemühungen unterstützen, das Bezahlen für die Kunden unserer öffentlichen Verkehrsmittel in den Niederlanden bequemer zu machen."

Die Nachfrage nach kontaktlosem Bezahlen nimmt in ganz Europa zu und ist in den meisten Einzelhandelsumgebungen inzwischen Standard. „Kontaktloses Bezahlen ist beliebt, weil es Schnelligkeit und Komfort mit Sicherheit verbindet", sagt Charlotte Hogg, CEO von Visa Europe. „Darüber hinaus haben kontaktlose Karten die niedrigsten Betrugsraten aller Zahlungsarten."