Starker Aufschwung in Indien lässt weltweites Verbrauchervertrauen im dritten Quartal auf Rekordhöhe steigen -- weniger Optimismus in anderen Schlüsselmärkten

NEW YORK, 12. Oktober 2021 /PRNewswire/ -- Das weltweite Verbrauchervertrauen ist im dritten Quartal 2021 laut der Global Consumer Confidence Survey von The Conference Board auf ein weiteres Rekordhoch gestiegen. Die Zuwächse des dritten Quartals sind jedoch hauptsächlich auf eine starke Erholung in Indien, dem ersten Land, das Anfang dieses Jahres von der Deltawelle gelähmt wurde, zurückzuführen, ebenso wie auf einen Rückgang in anderen großen Volkswirtschaften, in denen die hochinfektiöse Virusvariante das Wachstum beeinflusst hat.