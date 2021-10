Tigo Energy präsentiert auf der Intersolar South America Lösungen für mehr Solarstromerzeugung, -überwachung und -sicherheit

Tigo Energy, Inc. , der weltweit führende Anbieter von Flex MLPE (Module Level Power Electronics) in der Solarindustrie, gab heute bekannt, dass das Unternehmen seine neuesten Produkte auf der Intersolar South America (São Paulo, Brasilien) ausstellen wird. Vertreter von Tigo werden alle seine TS4 Flex MLPE-Geräte vorstellen, darunter das TS4-A-2F , das kürzlich auf den Markt gebracht wurde, und die Tigo Energy Intelligence-Softwareplattform . Zusammen sind diese Tigo-Produkte die kosteneffektivste und fortschrittlichste Lösung zur Optimierung und Überwachung auf Modulebene für kleine bis große Solarprojekte.

(Graphic: Business Wire)

Tigo Energy führte mit seinem TS4 Flex MLPE die Solarinnovation an und bietet Kunden die Flexibilität, gängige Probleme in Brasilien wie Verschattung, mehrere Ausrichtungen und Systemerweiterungen mit Modulen unterschiedlicher Leistung für Solaranlagen zu lösen. Im vergangenen Jahr hat Tigo wichtige Updates und Innovationen für seine Flex MLPE-Produktlinie veröffentlicht, um der Nachfrage nach Hochleistungs-Solarmodulen und Energieprojekten gerecht zu werden, die vielfältige Brandschutz-, Überwachungs-, Management- und Leistungsoptimierungsfunktionen erfordern.

„Die Technologie der Tigo-Optimierer bringt neue Funktionen in die Photovoltaik-Module, die es einfach machen, die Herausforderungen bei der Umsetzung von Solarprojekten vieler verschiedener Größen zu lösen“, sagte Antônio Carlos, Leiter Engineering bei Treesol Company. „Tigo-Optimierer bieten eine einfache und schnelle Montage sowie Hightech- und ‚demokratische‘ Ausrüstung. Die Optimierer können mit Modulen und Wechselrichtern nahezu aller Hersteller verwendet werden, bieten Sicherheit für den Integrator und den Kunden und bieten ein einzigartiges Überwachungssystem. Auch die technischen und Support-Teams von Tigo in Brasilien bieten ein Höchstmaß an Service und haben uns mit ihren Optimierern in unseren Projekten enorm geholfen.“

Die Tigo Energy Intelligence (EI)-Lösung, eine umfassende digitale Plattform, wurde entwickelt, um die Installationserfahrung rund um die Inbetriebnahme, Überwachung und Wartung von Solaranlagenflotten zu optimieren. Tigo EI liefert die Tools, um die Betriebs- und Wartungskosten zu senken, die Systemleistung und den Umsatz zu steigern und die Benutzererfahrung für Installateure und Kunden zu verbessern. Darüber hinaus vereinfacht die Lösung den Inbetriebnahmeprozess, indem sie Endinstallateuren und EPC-Unternehmen mehr Systemtransparenz und Informationen bietet.

„Mit ihrer Reichweite in Brasilien ist die Tigo MLPE-Technologie jetzt wirklich eine globale Lösung, und die Marktchancen sind riesig, da diese Produkte keine Installateure erfordern, den Installationsprozess zu überarbeiten“, sagte Manoel Monteiro, LATAM Representative Sales Manager bei Tigo Energy. „Die Kombination von Tigo-Optimierern mit unserer neuen EI-Überwachungsplattform ist die ideale Lösung für eine höhere Energieproduktion und Kostensenkung, was zu höheren Erträgen und einem besseren ROI für unsere Kunden führt.“

Um mehr über Tigo Flex MLPE-Lösungen und die Tigo Energy Intelligence-Überwachungsplattform zu erfahren, besuchen Sie Tigo Energy auf der Intersolar South America (Expo Center Norte, São Paulo, Pavillon A2, Stand 30) vom 18.-20. Oktober 2021.

Über Tigo Energy

Tigo Energy ist der weltweit führende Anbieter von Flex MLPE (Leistungselektronik auf Modulebene) mit innovativen Lösungen, welche die Solarenergieproduktion steigern, die Betriebskosten senken und die Sicherheit von Solarenergiesystemen erheblich verbessern. Die Plattform TS4 von Tigo maximiert den Nutzen der Solarenergie und bietet Kunden die am besten skalierbare, vielseitigste und zuverlässigste MLPE-Lösung auf dem Markt. Tigo wurde 2007 im Silicon Valley gegründet, um die Übernahme von Solarenergie weltweit voranzutreiben. Tigo-Systeme sind auf sieben Kontinenten im Einsatz und produzieren täglich Gigawattstunden an zuverlässiger, sauberer, erschwinglicher und sicherer Solarenergie. Mit einem globalen Team widmet sich Tigo Energy der Herstellung der besten MLPE der Welt, damit mehr Menschen die Vorteile der Solarenergie nutzen können. Sie finden uns online unter www.tigoenergy.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20211012006148/de/