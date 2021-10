Datalec Precision Installations (DPI) informiert über ACCS-Fertigungswerk im hundertprozentigen Besitz des Unternehmens

Datalec's Aerial Photo of the ACCS Manufacturing plant for aisle containment and cage solutions located in the UK (Photo: Business Wire)

In der ACCS-Produktion von Datalec wurden Metallkäfige und proprietäre Lösungen für Warm- und Kaltgangeinhausung sowie weitere Spezialkomponenten hergestellt. Ursprünglich war das Fertigungswerk von Datalec eine Anlage für die Montage vor Ort, inzwischen hat es sich zu einer vollständigen Anlage für Offsite-Design, -Fertigung und -Bau entwickelt. Die Anlage kann effizient vorgefertigte Komponenten und vorkonfektionierte Kabel produzieren, die dann zum endgültigen Zusammenbauen vor Ort an Rechenzentren in ganz Europa geliefert werden können. In Europa hat es ein enormes Wachstum bei der Weiterentwicklung von Rechenzentren gegeben, weswegen die Nachfrage nach Datenkomponenten gestiegen ist. Die Einschränkungen in der Lieferkette wirken sich deutlich auf den Entwicklungsprozess aus und beeinträchtigen den europäischen Rechenzentrumsmarkt. Die Investition von Datalec adressiert Schwierigkeiten in der Lieferkette direkt, verbessert Lieferfristen und verschafft der Branche die so sehr benötigte Dynamik.

Das ACCS-Fertigungswerk bringt umfassende Vorteile für die Geschäftstätigkeiten von Datalec mit sich und unterstützt den europäischen Markt für Rechenzentren gut. Hinsichtlich größerer Projekte kann sie den Gesamteinfluss einer bekanntermaßen unter Druck stehenden Lieferkette verringern. Durch den rechtzeitigen Einkauf von Rohmaterialien, die für Projekte der Ausrüstung von Rechenzentren benötigt werden, durch Vorauskalkulieren von Schwankungen der Warenpreise sowie durch geeignete Verwaltung der Produktkosten für die Endverbraucher kann ACCS signifikanten Wert hinzufügen. Zentral für die Werte von Datalec ist das ständige Verfolgen von Perfektion. Die Kundenzufriedenheit hat Vorrang. Als Reaktion auf Nachfragen von Seiten der Kunden bestehen Pläne zum Bau einer Pulverbeschichtungsanlage. So kann weiterhin eine Ausgangsqualität auf höchstmöglichem Niveau gewährleistet werden.

Über Datalec

Datalec Precision Installations bietet hervorragende Dienstleistungen im Bereich der internationalen Rechenzentrumsinstallationen und arbeitet mit seinen Kunden zusammen, um deren Unternehmen erfolgreich zu machen, indem es nahtlose, integrierte, einheitliche End-to-End-Ergebnisse mit einem „One Call, One Team“-Service liefert. Das rigorose Projektmanagement und die Überwachung durch DPI stellen sicher, dass die Projekte von Anfang an perfekt umgesetzt werden, während gleichzeitig die Risiken gemindert und die Kosten für die Kunden reduziert werden. DPI konzentriert sich darauf, einen proaktiven und persönlichen Service zu bieten, der Agilität, Flexibilität und Anpassungsfähigkeit für den Aufbau und die Implementierung umfangreicher Datensuiten ermöglicht. Weitere Informationen finden Sie unter: https://datalecltd.co.uk/.

