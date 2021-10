CREDIT SUISSE stuft GERRESHEIMER AG auf 'Outperform'

Analysierendes Institut: CREDIT SUISSE

Analyst: Christoph Gretler

Analysiertes Unternehmen: GERRESHEIMER AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 100

Kursziel alt: 106

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Gerresheimer nach Zahlen zum dritten Quartal von 106 auf 100 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Der Spezialverpackungshersteller habe weitgehend wie erwartet abgeschnitten, schrieb Analyst Christoph Gretler in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Experte senkte gleichwohl seine Prognosen für den bereinigten Gewinn je Aktie. Angesichts der aktuellen Preissteigerungen im Rohstoffbereich habe er nun konservativere Annahmen bezüglich der Profitabilität in den Jahren 2022 und 2023 zugrunde gelegt./la/heVeröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2021 / 19:33 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.