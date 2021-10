PCI Pharma Services gewinnt durch die Übernahme von LSNE weltweite End-to-End-Produktionskapazitäten für die Sterilabfüllung und Gefriertrocknung

PCI Pharma Services (PCI), ein führender Anbieter von integrierten pharmazeutischen und biopharmazeutischen Lösungen, meldete die Unterzeichnung einer endgültigen Vereinbarung zur Übernahme von Lyophilization Services of New England, Inc. (LSNE), einem führenden Auftragsfertigungsunternehmen (Contract Development and Manufacturing Organization, CDMO) aus Bedford, New Hampshire, von der weltweit tätigen Beteiligungsgesellschaft Permira. Seit seiner Gründung im Jahr 1997 kann LSNE eine beeindruckende Geschichte als Dienstleister für globale Pharma-, Biotechnologie- und Medizintechnikunternehmen vorweisen, der sich durch seine hochwertigen cGMP-konformen Kompetenzen im Bereich der aseptischen Abfüllung sowie durch seine Expertise und Fähigkeit zur Skalierung der Gefriertrocknung abhebt. Gefriertrocknung ist ein wichtiger Herstellungsprozess, der bei injizierbaren und biologischen Therapien üblich ist. LSNE erweitert das Leistungsspektrum von PCI als weltweite CDMO und knüpft dabei an das Fachwissen von PCI im Bereich der Verpackung von Biologika und der Herstellung von Spezialprodukten an. Das aus weltweit 30 Standorten bestehende Netzwerk von PCI wird damit akquisitionsbedingt um fünf von der FDA zugelassene Anlagen in den USA (New Hampshire, Wisconsin) und Europa (Spanien) erweitert; eine sechste Anlage soll in den kommenden Monaten die Zulassung erhalten, während sich drei weitere Anlagen in der Entwicklung befinden.

„Wir freuen uns, LSNE in der PCI-Familie zu begrüßen“, sagte Salim Haffar, Chief Executive Officer, PCI Pharma Services. „Mit seiner Leidenschaft für Patienten, dem talentierten Team, der soliden Compliance-Kultur, operativen Exzellenz und innovativen Herangehensweise an die Herausforderungen der Kunden ist es perfekt auf unsere globale Strategie ausgerichtet, denn PCI strebt danach, eine Brücke zwischen lebensverändernden Therapien und Patienten auf der ganzen Welt zu schlagen. Insbesondere freut es uns, dass wir mit dieser Übernahme unser weltweites Produktionsangebot erweitern und unseren Kunden in Bezug auf die Entwicklung und Verpackung von Arzneimitteln alles aus einer Hand bieten können, sodass die Komplexität der Lieferkette abgebaut und die Markteinführung dringend benötigter Therapien beschleunigt wird.“