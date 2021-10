Lendable legt mit führenden Impact- und DFI-Investoren einen 100-Millionen-Dollar-Fintech-Fonds für Schwellenländer auf

LONDON, NAIROBI, Kenia und SINGAPUR, 12. Oktober 2021 /PRNewswire/ -- Lendable Inc. („Lendable" oder das „Unternehmen"), ein führender Anbieter von Fintech-Krediten für Schwellenländer, strebt einen bahnbrechenden geschlossenen Fonds in Höhe von 100 Millionen US-Dollar an, der sich auf Fintech-Investitionen in Schwellen- und Grenzmärkten konzentriert.

Der Lendable MSME Fintech Credit Fund (der „Fonds") soll mehr als 150.000 kleinsten, kleinen und mittleren Unternehmen (KKMU) den Zugang zu Finanzdienstleistungen ermöglichen und Anlegern ein starkes Engagement in wichtigen Märkten sowie das Potenzial für hohe, nicht korrelierte Renditen bieten.

Dieser Fonds vergibt Kredite an afrikanische und asiatische Fintech-Unternehmen, die ihrerseits KKMU faire Kreditmöglichkeiten anbieten. Diese KKMU sind die Motoren für die Schaffung von Wohlstand, finanzielle Eingliederung und Wirtschaftswachstum in diesen Regionen, hatten jedoch in der Vergangenheit nur begrenzten Zugang zu fairen Krediten und Finanzdienstleistungen.

Unterstützt von den folgenden führenden Investoren aus den Bereichen Impact und Development Financial Institutions (DFI) hat der Fonds heute eine Investition von DFC in Höhe von 49 Millionen US-Dollar abgeschlossen, EMIIF (DFAT), Calvert Impact Capital , Ceniarth , BIO , FMO und FSD Africa (FSDAi). Weitere 20 Millionen Dollar sollen im vierten Quartal abgeschlossen werden, und es wird erwartet, dass der Fonds im Jahr 2022 die 100-Millionen-Dollar-Grenze überschreiten wird. Es handelt sich um einen geschlossenen Luxemburger Reserved Alternative Investment Fund (RAIF) mit einer Laufzeit von fünf Jahren, wobei FSDAi und EMIIF die erste Verlusttranche bereitstellen.

Durch die Kombination von Westküsten-Technologie mit den Bedürfnissen der Schwellenländer analysiert die Lendable-eigene Risiko-Engine Live-Kreditnehmerdaten aus den Fintech-CRMs der Beteiligungsunternehmen und ermöglicht so einen beispiellosen Grad an Granularität über den gesamten Kreditbestand. Dieses Maß an Transparenz, sowohl auf Einzelkredit- als auch auf Portfoliobasis, verbessert das Underwriting von Krediten und ermöglicht ein effektiveres und effizienteres Risikomanagement. Diese Technologie hat ihre Vorhersagekraft bereits unter Beweis gestellt, indem sie die Auswirkungen von schlechtem Wetter, Wahlunruhen, Covid 19-Lockdowns und anderen lokalen Ereignissen genau vorausgesagt hat.