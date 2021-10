LexisNexis führt einen neuen Rahmen zur Messung nachhaltiger Innovationen ein, der es Organisationen weltweit ermöglicht, den Beitrag von Innovationen zu den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen objektiv zu verfolgen un

New York (ots/PRNewswire) - Die erste Anpassung von Patentdaten an die Ziele für

nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen revolutioniert die Analyse

nachhaltiger Innovationen.



LexisNexis® Legal & Professional freut sich, die Einführung einer innovativen

Erweiterung seiner führenden Analyselösung für geistiges Eigentum, LexisNexis®

PatentSight®, bekannt zu geben, die auf Nachhaltigkeit ausgerichtete

Innovationen identifizierbar, auffindbar und verfolgbar macht, indem sie das

globale Patentsystem den UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung (UN SDGs)

zuordnet. Dieses neue, objektive Maß gibt Organisationen weltweit einen

unvergleichlichen Einblick in die globale Innovationslandschaft und zeigt

gleichzeitig Möglichkeiten für nachhaltige Technologien auf.







strategischen, finanziellen und operativen Entscheidungen zu berücksichtigen,

entwickelt sich die Nachhaltigkeit zu einem neuen wichtigen Wertindikator. Mit

PatentSight® können globale Patentdaten genutzt werden, um eine wichtige neue

Quelle für die objektive Messung und Verfolgung des Beitrags von Innovationen

zur globalen Nachhaltigkeit bereitzustellen.



Durch die Zuordnung von Fortschritten in Wissenschaft und Technologie, die sich

in patentierbaren Innovationen ausdrücken, zu den SDGs der Vereinten Nationen

(die als eigenständige Bereiche von grundlegender Bedeutung für den globalen

Wohlstand identifiziert wurden und weitgehend mit der ESG-Agenda

übereinstimmen), bietet die PatentSight-Analyseplattform einen beispiellosen

Einblick in nachhaltige Innovationen auf globaler Basis, der es den Nutzern

ermöglicht, die Innovationsstärke in verschiedenen Bereichen der Nachhaltigkeit

zu analysieren. Dieses einzigartige Angebot ermöglicht es Patentexperten und

Nichtpatentexperten gleichermaßen, leicht auf ihr Interessengebiet zuzugreifen

und wertvolle Erkenntnisse zu gewinnen, die zu einer besseren

Entscheidungsfindung und Berichterstattung über Nachhaltigkeitsthemen führen,

sei es zur Information von Forschung und Entwicklung (F&E), zur Unterstützung

von Investitionsstrategien, zur Ermöglichung einer effektiven Bewertung oder zur

Unterstützung der Unternehmenskommunikation zur Aufklärung von Mitarbeitern,

Verbrauchern und Aktionären.



Als aktiver Mitwirkender im Lenkungsausschuss für Rechtsstaatlichkeit der

Vereinten Nationen hat LexisNexis dazu beigetragen, die SDGs der Vereinten

Nationen auf den Weg zu bringen. LexisNexis Intellectual Property Solutions ist

der erste Anbieter von Software, Daten und Beratungslösungen für geistiges Seite 2 ► Seite 1 von 2



