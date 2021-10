Supermicro erweitert GPU-System-Portfolio mit innovativen neuen Servern zur Beschleunigung einer breiten Palette von KI-, HPC- und Cloud-Workloads

NVIDIA HGX A100 4-GPU Plattform und ressourcenschonendes 2U 2-Node GPU System mit Intel Xeon Scalable Prozessoren der 3. Generation

SAN JOSE, Kalifornien, 13. Oktober 2021 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (SMCI), ein weltweit führender Anbieter von Unternehmenscomputern, Speicher- und Netzwerklösungen sowie grüner Computertechnologie, kündigt neue Systeme an, die auf NVIDIA Ampere-Architektur-GPUs und Intel Xeon Scalable Prozessoren der 3. Generation mit integrierten KI-Beschleunigern (Supermicro X12-Serie) basieren. Diese Server sind für anspruchsvolle KI-Anwendungen konzipiert, bei denen niedrige Latenzzeiten und eine hohe Anwendungsleistung von entscheidender Bedeutung sind. Das 2U NVIDIA HGX A100 4-GPU-System eignet sich für den Einsatz moderner KI-Trainingscluster im großen Maßstab mit Hochgeschwindigkeits-CPU-GPU- und GPU-GPU-Verbindungen. Das Supermicro 2U 2-Node System reduziert den Energieverbrauch und die Kosten durch die gemeinsame Nutzung von Netzteilen und Lüftern, was die Kohlenstoffemissionen reduziert, und unterstützt eine Reihe von diskreten GPU-Beschleunigern, die an die Arbeitslast angepasst werden können. Beide Systeme enthalten erweiterte Hardware-Sicherheitsfunktionen, die durch die neuesten Intel Software Guard Extensions (Intel SGX) ermöglicht werden.