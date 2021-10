Osnabrück (ots) - Handelsverband: Weihnachtsmärkte in Niedersachsen sind

wichtiges Signal für den Handel



Hauptgeschäftsführer Krack: Hoffnung, dass Kunden wieder in die Innenstädte

kommen - Gutscheine weiter im Trend



Osnabrück. Die Entscheidung der Landesregierung, Weihnachtsmärkte in

Niedersachsen stattfinden zu lassen, ist für den Handelsverband

Niedersachsen-Bremen ein wichtiges Signal für den stationären Handel in den

Innenstädten. "Weite Teile der Einzelhändler haben einen Großteil des Jahres im

Lockdown verbracht. Ein gutes Weihnachtsgeschäft ist jetzt die Chance, auf das

Gesamtjahr gesehen noch auskömmliche Umsätze zu generieren", sagte

Hauptgeschäftsführer Mark Alexander Krack der Neuen Osnabrücker Zeitung ("NOZ").







Weihnachtsfest die Geschäfte geschlossen werden mussten. Krack fügt hinzu: "Die

Weihnachtsmärkte geben dem Handel Hoffnung, dass die Kunden wie in den Jahren

vor der Pandemie wieder in die Innenstädte kommen, um dort Geschenke für ihre

Lieben zu kaufen." Die Gefahr, dass Verbraucher angesichts von

Lieferschwierigkeiten vor leeren Regalen stehen, sieht Krack nicht.

Nichtsdestotrotz liegen Gutscheine dem Hauptgeschäftsführer zufolge weiterhin im

Trend. "Hier gibt es Jahr für Jahr Zuwächse. Da wird auch 2021 keine Ausnahme

sein", so Krack.



Pressekontakt:



Neue Osnabrücker Zeitung

Redaktion



Telefon: +49(0)541/310 207



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/58964/5044808

OTS: Neue Osnabrücker Zeitung





Das gelte insbesondere, nachdem im vergangenen Jahr zwei Wochen vor demWeihnachtsfest die Geschäfte geschlossen werden mussten. Krack fügt hinzu: "DieWeihnachtsmärkte geben dem Handel Hoffnung, dass die Kunden wie in den Jahrenvor der Pandemie wieder in die Innenstädte kommen, um dort Geschenke für ihreLieben zu kaufen." Die Gefahr, dass Verbraucher angesichts vonLieferschwierigkeiten vor leeren Regalen stehen, sieht Krack nicht.Nichtsdestotrotz liegen Gutscheine dem Hauptgeschäftsführer zufolge weiterhin imTrend. "Hier gibt es Jahr für Jahr Zuwächse. Da wird auch 2021 keine Ausnahmesein", so Krack.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/58964/5044808OTS: Neue Osnabrücker Zeitung