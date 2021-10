HANGZHOU, China, 13. Oktober 2021 /PRNewswire/ -- In einer kürzlich von der Economist Intelligence Unit erstellten Rangliste der aufstrebenden chinesischen Städte stachen Hangzhou, Shenzhen, Guangzhou, Shanghai und Zhuhai als die fünf besten hervor. Diese Städte im Südosten Chinas dürften in den nächsten fünf Jahren das größte wirtschaftliche Wachstumspotenzial aufweisen und eine wichtige Rolle beim Übergang Chinas zu einem stärker technologiebasierten Wachstumsmodell spielen.

Hangzhou, die Pionierstadt in der Entwicklung der digitalen Wirtschaft Chinas, führte die Rangliste an. Der Analyse zufolge wird die ostchinesische Stadt zu einem wichtigen Verteilungszentrum für die neuen digitalen Ressourcen des Landes werden und eine wichtigere Rolle in der neuen Runde des Wiederaufbaus des globalen Wirtschaftssystems spielen, die sich von der Globalisierung unterscheidet, die durch die letzte Runde des Warenhandels und der Finanzströme und eine Reihe von dadurch entstandenen internationalen Städten ausgelöst wurde.

Hangzhou und andere Städte an der Ostküste werden von der erwarteten Innovations- und Produktivitätsoffensive der Zentralregierung im Rahmen des 14. Fünfjahresplans profitieren, da sie einen starken Zustrom qualifizierter Arbeitskräfte angezogen haben, heißt es in dem Bericht. In der Zwischenzeit hat die Pandemie zu tiefgreifenden Veränderungen in der Unternehmensdynamik beigetragen. Die Durchdringung des E-Commerce nahm zu, da die Verbraucher eine stärkere Vorliebe für das Online-Shopping entwickelten und die Unternehmen neue Marketingformate wie das Live-Streaming einführten.

Laut der Stadtverwaltung von Hangzhou sind Hangzhous Aufstieg in Chinas aufstrebenden Markt und sein großes Potenzial für künftiges Wirtschaftswachstum untrennbar mit dem Aufschwung der digitalen Industrie verbunden. Die Daten zeigen, dass die Kernindustrien der digitalen Wirtschaft von Hangzhou im ersten Quartal dieses Jahres eine Gesamtwertschöpfung von 112 Milliarden Yuan erzielten, was einem Anstieg von 28,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht, ein durchschnittliches Wachstum von 16,6 Prozent in zwei Jahren bedeutet und 26,7 Prozent des BIP ausmacht.