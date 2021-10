AURELIUS Equity Opportunities erwirbt Unilux

- AURELIUS erwirbt Unilux, einen deutschen Hersteller von hochwertigen Fenster- und Türlösungen für Privathaushalte

- Unilux verfügt über einen starken Kundenstamm in der DACH-Region sowie in den USA und erwirtschaftete im Jahr 2020 einen Umsatz von mehr als 40 Mio. EUR

- Carve-out-Deal ermöglicht AURELIUS die Hebung erheblicher Wachstumspotenziale durch Verschlankung des laufenden Betriebs und Förderung von Vertriebsinitiativen

München, den 13. Oktober 2021 - Die AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A0JK2A8) gibt die Übernahme von Unilux ("Unilux") im Rahmen einer Carve-out-Transaktion vom derzeitigen Eigentümer, der Dovista A/S ("Dovista"), bekannt. Unilux ist ein deutscher Hersteller von hochwertigen Fenster- und Türlösungen für Privathaushalte, verfügt über einen starken Kundenstamm in der DACH-Region sowie in den USA und erwirtschaftete im Jahr 2020 einen Umsatz von mehr als 40 Mio. EUR. Die finanziellen Details der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die zuständigen Kartellbehörden und soll im vierten Quartal dieses Jahres abgeschlossen werden.

Unilux wurde 1970 von Nikolaus Meeth, einem deutschen Tischler, gegründet, 2014 von der WERU GmbH und im September 2021 vom derzeitigen Eigentümer Dovista übernommen. Die Marke ist für ihre hochwertigen Fenster- und Türlösungen bekannt. Unilux verfügt über ein eigenes Vertriebsteam und konnte über die letzten Jahre eine gute Entwicklung vorweisen. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Salmtal, Deutschland, und beschäftigt mehr als 300 Mitarbeiter.

AURELIUS wird Unilux bei der Realisierung des erheblichen Wachstumspotenzials sowohl im Marktsegment für Holz- und Holz-Aluminium-Produkte, in dem das Unternehmen bereits Marktführer ist, als auch im Markt für PVC-Produkte, in dem weiteres Potenzial zu erschließen ist, unterstützen. Nach der Übernahme werden sich AURELIUS und Unilux daher darauf konzentrieren, das Unternehmen operativ zu straffen, sich auf Wachstumspotenziale im Premiumsegment zu konzentrieren und die zentralen Teamfunktionen sowie die Vertriebsorganisation zu stärken, um den deutschen Hersteller in die nächste Wachstumsphase zu führen.