Photon Energy Group erhält Prospektgenehmigung für ihre erste grüne Anleihe

- Der Anleiheprospekt für die 6-jährige grüne EUR-Anleihe mit einem jährlichen Kupon von 6,50% wurde von der Luxemburger Finanzaufsichtsbehörde genehmigt.

- Das Angebot beginnt am 18. November 2021 mit einem Umtauschangebot an die derzeitigen Inhaber der laufenden EUR-Anleihe 2017/2022 (ISIN: DE000A19MFH4).

- Das öffentliche Angebot in Kombination mit einer Privatplatzierung an neue Investoren beginnt am 2. November 2021.



Amsterdam - 13. Oktober 2021 - Photon Energy N.V. (WSE&PSE: PEN, FSX: A1T9KW, ISIN NL0010391108 (das "Unternehmen") gibt bekannt, dass sie von der Luxemburger Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) die Genehmigung eines Anleiheprospektes erhalten hat, der die Begebung eines öffentlichen Angebotes einer grünen Anleihe 2021/2027 (ISIN: DE000A3KWKY4) mit einem Volumen von bis zu 50.000.000 EUR (die "Anleihe") und Laufzeit bis November 2027 ermöglicht.

Die 6-jährige Anleihe hat eine Stückelung von 1.000 EUR und bietet einen attraktiven jährlichen Kupon von 6,50% mit vierteljährlicher Auszahlung.

Ein öffentliches Angebot der Anleihe wird in Deutschland, Österreich und Luxemburg über die Zeichnungsbox der Frankfurter Wertpapierbörse oder über ein Zeichnungsformular, das direkt auf der Website des Unternehmens verfügbar ist, erfolgen. Zusätzlich wird eine Privatplatzierung, die sich an qualifizierte Anleger in ausgewählten europäischen Ländern richtet, vom globalen Koordinator Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG durchgeführt. Das öffentliche Angebot wird am 2. November beginnen und am 17. November 2021 enden.