Nachdem coronabedingt der Wert des Paares AUD/USD im März abgelaufenen Jahres auf einen Wechselkurs von 0,5510 US-Dollar gefallen war, startete nur wenig später eine dynamische Gegenbewegung und brachte eine V-förmige Erholungsbewegung hervor. Anfang dieses Jahres wurde nahezu das Vorkrisenniveau um 0,8007 US-Dollar erreicht. Nach einer kurzen Seitwärtsphase zwischen 0,76 US-Dollar und den aktuellen Jahreshochs setzt eine nicht unerwartete Konsolidierung ei und drückte das Paar zurück in den Unterstützungsbereich von grob 0,7106 US-Dollar abwärts. Anfang September gelang es schließlich den kurzzeitigen Abwärtstrend zu überwinden, jedoch verhinderte der EMA 50 einen Folgeanstieg. Die darauf folgenden Verluste wurden in den letzten Wochen wieder nahezu ausgebügelt, das bullische Marktteilnehmer in einen guten Licht erscheinen lässt.

Widerstand EMA 50

Damit das Paar AUD/USD seine Aufwärtsbewegung wieder aufnehmen kann, bedarf es zumindest eines Kurssprungs über den EMA 50 und die letzten Kursspitzen aus Anfang September von 0,7477 US-Dollar. Dann könnte die nächste Station das Niveau um 0,76 US-Dollar lauten und darüber schließlich die aktuellen Jahreshochs bei 0,8007 US-Dollar. Vielleicht gelingt es in einer überschießenden Welle direkt an die Barriere der letzten Jahre um 0,8136 US-Dollar anzuknüpfen. Rücksetzer unter 0,70 US-Dollar würden unweigerlich zu Abschlägen in den Bereich von 0,6822 US-Dollar, darunter die etwas größere Unterstützung von 0,6671 US-Dollar abwärts führen.