Trench Metals in der Endphase für ein zusätzliches Uranprojekt

Vancouver, Kanada – 12. Oktober 2021 – Trench Metals Corp. (das „Unternehmen“) (TSXV TMC, FWB 33H2) gibt bekannt, dass sein Verhandlungsführer das Unternehmen informiert hat, dass die Identifizierung und Übernahme eines weiteren Uranprojekts in die Endphase der Verhandlungen fortgeschritten ist. Das Unternehmen ist sehr optimistisch, dass es die Übernahme dieses zusätzlichen aussichtsreichen Uranprojekts in Athabasca, Saskatchewan, in naher Zukunft abschließen kann. Dies zeigt erneut, dass sich das Unternehmen weiterhin stark für den Aufbau und die Erschließung strategischer Uranvorkommen einsetzt, um den weltweiten Übergang zu einer grünen Energiewirtschaft zu unterstützen.