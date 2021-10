JPMORGAN stuft ASTRAZENECA auf 'Overweight'

Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: James Gordon

Analysiertes Unternehmen: ASTRAZENECA

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 100

Kursziel alt: 100

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Astrazeneca vor Zahlen für das dritte Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 10000 Pence belassen. Während der Pharmakonzern die Erwartungen beim Umsatz erreichen dürfte, könnte die Kostenentwicklung eine kleinere Senkung der Markterwartungen hinsichtlich des Gewinns notwendig machen, schrieb Analyst James Gordon in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Den eigenen Jahresausblick dürfte der Pharmakonzern bestätigen./misVeröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2021 / 01:32 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2021 / 01:33 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.