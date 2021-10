Nabati Foods goes Costco - Nabatis pflanzliche Produkte sind jetzt auch bei Costco.ca erhältlich

Die Nabati Foods Global Inc. (ISIN: CA62955C1086 ; WKN: A3C4PW) , ein kanadisches Food-Tech-Unternehmen, das gesundheitsbewussten Verbrauchern natürliche, pflanzliche, gluten-, gentechnikfreie und milchfreie Vollwertkost anbietet, freut sich bekannt zu geben, dass seine milchfreien Käsekuchen, Nabati Cheeze und pflanzliches Fleisch jetzt online bei Costco.ca erhältlich sind. Im Jahr 2020 berichtete Statista, dass Costco mit einem Markenwert von 35,1 Milliarden US-Dollar die sechstwertvollste Marke der Welt war. Es gibt über 100 Costco-Standorte in ganz Kanada.

"Costco ist ein anerkannter Marktführer in der Lebensmittelkategorie und bekannt für sein breites Sortiment an hochwertigen Produkten", sagte Ahmad Yehya, CEO von Nabati Foods und ergänzte: "Einer der wichtigsten Trends, der sich während der COVID-19-Pandemie festsetzte, ist das Online-Shopping, und dieser Kanal wird eine wichtige Rolle für den Erfolg von Nabati Foods spielen, indem er diese Produkte einem breiteren Online-Publikum von Verbrauchern zugänglich machen wird. In diesem Jahr haben wir unsere Produktionskapazität erheblich erhöht und sind bereit zu skalieren, um die wachsende Nachfrage nach unseren Produkten zu befriedigen. Wir freuen uns, mehr Menschen unsere Produkte vorzustellen und eng mit einer so angesehenen Lebensmittelmarke zusammenzuarbeiten."

Nachdem das Unternehmen erst kürzlich bekannt gegeben hat, dass sein pflanzliches Flüssigei, "Nabati Plant Eggz(TM)", jetzt an allen "Whole Foods-Standorten" in ganz British Columbia und Ontario erhältlich ist, untermauert diese deutlich vergrößerte Markterweiterung noch einmal den stringenten Expansionskurs des Food-Unternehmens.

Alle Produkte werden seit kurzer Zeit auch über den eigenen Online-Shop, darüber hinaus in Kanada und den USA über Lebensmittel-, Foodservice- und Industriekanäle vertrieben und sollen bald auch in den asiatischen und europäischen Markt vordringen.



Das Unternehmen wurde 2014 in Edmonton, Kanada, gegründet und verfügt insgesamt über vier charakteristische Produktlinien, etwa der milchfreie Käsekuchen, die Käsealternativen oder das Fleisch auf pflanzlicher Basis. Mit der Produktion von flüssigen Eiern auf pflanzlicher Basis gehört Nabati weltweit zu den wenigen Hersteller von alternativen Flüssigeiern. Alleine die Umsätze aus dem Verkauf des milchfreien Käsekuchens und dem sogenannten Nabati-Cheeze (rein pflanzlicher Käse) verzeichneten im vergangenen Jahr ein Plus von 66 Prozent.