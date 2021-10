Foto: Kleiner Supermarkt in einer ländlichen Region, über dts Nachrichtenagentur

Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Die Inflationsrate in Deutschland ist im September 2021 auf 4,1 Prozent gestiegen. Eine höhere Inflationsrate gab es zuletzt im Dezember 1993 mit 4,3 Prozent, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) am Mittwoch mit.



In den beiden Vormonaten Juli und August hatte sie noch knapp unter 4 Prozent gelegen. Im Vergleich zum Vormonat blieben die Verbraucherpreise im September unverändert. Die hohe Inflationsrate hat verschiedene Gründe, darunter Basiseffekte durch niedrige Preise im Jahr 2020. Insbesondere die temporäre Senkung der Mehrwertsteuersätze im zweiten Halbjahr 2020 und der Preisverfall der Mineralölprodukte im Vorjahr wirken sich erhöhend auf die Gesamtteuerung aus.