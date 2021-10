SAP übertrifft Erwartungen deutlich! Aktie explodiert!

SAP findet schneller in die Erfolgsspur zurück als von vielen gedacht. Europas größter Softwareentwickler gibt für das dritte Quartal herausragende Zahlen bekannt. Der Aktienkurs explodiert dementsprechend. Schließlich hat SAP im abgelaufenen Quartal deutlich mehr verdient als zunächst gedacht. Im Vergleich zum Vorquartal ist der Umsatz um satte fünf Prozent auf 6,84 Milliarden Euro gewachsen. Insbesondere das Cloud-Geschäft wächst deutlich schneller als erwartet.

Auch das Betriebsergebnis ist um rund zwei Prozent auf 2,1 Milliarden Euro gewachsen. Der Aktienkurs honoriert diese Entwicklung mit einem kräftigen Plus. So liegt die Aktie heute im vorbörslichen Handel fast vier Prozent vorne und schiebt sich wieder bis an die Marke von 120 Euro heran. Kann SAP diese Entwicklung im heutigen Handel bestätigen, wäre das der höchste Schlusskurs seit rund vier Wochen!

Kursverlauf von SAP der letzten drei Monate.

