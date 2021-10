NELs Comeback geht auch heute weiter. Aktie vorbörslich schon wieder deutlich im Plus!

Bei Nel ASA läuft es einfach zur Zeit. Nachdem die Aktie (wie der gesamte Wasserstoffsektor) quasi monatelang abgestraft wurde, geht es seit einigen Tagen steil bergauf. Auch heute Morgen setzt der norwegische Wasserstoffspezialist seinen aktuellen Höhenflug fort und verbucht erneut Kursgewinne.

Grund dafür dürften die guten Unternehmensnachrichten der vergangenen Tage sein. So vermeldete Nel zunächst Aufträge aus Schottland, Schweden und erstmals auch aus Frankreich. Zum Wochenende gab es dann sogar die Nachricht, dass Nel mit dem japanischen Handelsriesen ITOCHU eine Absichtserklärung zur Zusammenarbeit unterzeichnet hat.

Die Aktie honoriert diese Entwicklung mit deutlich steigenden Notierungen. An drei der letzten vier Handelstage ging es deutlich nach oben und heute Morgen notiert der Kurs schon wieder fast zwei Prozent im Plus. Damit kann Nel immer mehr Abstand zwischen sich und das Jahrestief bei 1,20 Euro bringen.

Kursverlauf von Nel ASA der letzten drei Monate.

