SAP mit herausragenden Zahlen. Die Aktie meldet sich eindrucksvoll zurück!

SAP gab gestern nach Börsenschluss die Zahlen für das dritte Quartal bekannt und konnte damit die Erwartungen von Anlegern und Analysten teilweise deutlich übertreffen. Denn insbesondere das Cloud-Geschäft wächst deutlich schneller als die Experten zunächst angenommen hatten.

Der Umsatz ist im Vergleich zum Vorquartal um rund fünf Prozent auf 6,84 Milliarden Euro gewachsen. Auch beim Betriebsergebnis konnte ein Anstieg von rund zwei Prozent auf 2,1 Milliarden Euro vermeldet werden. Nach diesem tollen Quartal passten die Walldorfer zum dritten Mal in diesem Jahr ihre Planzahlen nach oben an. Auf Jahressicht soll das Umsatzplus jetzt bei 16 bis 19 Prozent liegen.

An der Börse wird diese Entwicklung heute Morgen kräftig honoriert. Denn vorbörslich liegt die SAP-Aktie fast vier Prozent vorne und kann sich erstmals seit rund vier Wochen wieder über die 120-Euro-Marke schieben. Sollte dieser Bereich auch per Schlusskurs zurückerobert werden können, wäre das ein klar bullishes Zeichen.

Kursverlauf von SAP der letzten drei Monate.

