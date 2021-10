CureVac: Das hat gesessen!

Arg gebeutelt werden heute die Aktionäre von CureVac. Denn die Aktie muss ein Minus von rund drei Prozent schlucken. Mittlerweile wechseln die Papiere schon für 35,30 EUR den Besitzer. Stehen die Bären jetzt dauerhaft auf der Kommandobrücke oder wie geht es weiter?

Kursverlauf von CureVac der letzten drei Monate.

Deutlich verschlechtert hat sich durch diesen Kursrutsch die übergeordnete Technik. Bei CureVac steht nämlich in Kürze der Test einer wichtigen Unterstützung auf der Tagesordnung. So fehlen bis zum 4-Wochen-Tief nur noch rund dreizehn Prozent. Dieser Bremsbereich ist bei 31,30 EUR zu finden. Es herrscht also Hitchcock-Atmospäre.

Für Trader mit Mut zum Risiko eröffnet sich jetzt ein gutes Chance-Risiko-Verhältnis. Schließlich gibt es heute einen satten Rabatt. Ohnehin bearish eingestellte Investoren erfahren mit dem heutigen Kursrutsch zusätzliche Bestätigung.

