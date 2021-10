Origen erwirbt vielversprechenden Lithiumgürtel in Argentinien

Vancouver (British Columbia), 13. Oktober 2021. Origen Resources Inc. (CSE: RGN, FWB: 4VXA) freut sich bekannt zu geben, dass es ein Abkommen hinsichtlich des Erwerbs des vielversprechenden lithiumhaltigen Salars Los Sapitos in der argentinischen Provinz San Juan von zwei Privatpersonen unterzeichnet hat. Das aktuelle Schürfrechtepaket umfasst insgesamt 26.962 ha und befindet sich im nördlichen Teil der Provinz San Juan entlang eines relativ unerkundeten tektonischen Korridors. Innerhalb dieses tektonischen Korridors befindet sich eine Reihe von Salaren, heißen Quellen und Geysiren, die geologisch mit bekannten lithiumhaltigen Umgebungen in den Provinzen Salta und Jujuy vergleichbar sind.