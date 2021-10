Nach der Abwärtsbewegung der Varta Aktie seit dem 10. August von 165,90 Euro auf das Doppeltief bei 110,30/110,55 Euro könnte es bei dem TecDAX-Wert charttechnisch nun zur Wende nach oben gekommen sein. Vartas Aktienkurs konnte sich in den letzten Tagen bis auf gestern in der Spitze erreichte 124,45 Euro verteuern. Mit 123,40 Euro ging es für den Titel aus dem XETRA-Handel. Aktuelle Indikationen am Mittwochmorgen bestätigen das ...