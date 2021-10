Modern Meat bringt zusammen mit Tartistes vegane co-branded Pies auf den Markt

Vancouver, BC, 13. Oktober 2021 – Modern Plant-Based Foods Inc., (CSE: MEAT) („Modern Plant Based Foods“) oder (das „Unternehmen“), ein preisgekröntes Lebensmittelunternehmen, freut sich bekannt zu geben, dass Modern Meat, seine Abteilung für Fleischalternativen, sich mit Tartistes zusammengeschlossen hat, um einen co-branded Shepherd’s Pie auf Pflanzenbasis zu kreieren, der jetzt über zwei führende Lebensmittelhändler in ganz Kanada für Einzelhändler und Lebensmittelunternehmen erhältlich ist.

Seit 2009 stellt Tartistes eine Vielzahl von erstklassigen, tiefgefrorenen, herzhaften und süßen (Blätter-)Teigprodukten sowie gebrauchsfertigen und backfertigen Patisserie-Böden her. Gefüllt mit echten Nahrungsmitteln mit echtem Geschmack, sind alle Produkte frei von chemischen Konservierungsstoffen und Zusatzstoffen. Die in einer HACCP-konformen und SQF-zertifizierten Produktionsstätte in Burnaby, BC, hergestellten Tartistes-Produkte werden sowohl im Einzelhandel als auch in großen Teilen in den wichtigsten Regionen Kanadas und der USA verkauft, darunter Westkanada, Ontario, Washington, Oregon, Kalifornien und Texas.

Tartistes hat ein solides Vertriebsnetz aufgebaut, das Vereinbarungen mit wichtigen Vertriebspartnern wie Albertsons, Bakemark, GFS, Sysco, KeHE, Snow Cap Enterprises und Tony’s Fine Foods umfasst. Sie sind als zuverlässiger Lieferant von hochwertigen süßen und herzhaften Produkten auf ihrem Heimatmarkt in British Columbia und in wichtigen regionalen Märkten in den USA anerkannt. Das Unternehmen baut seine Produktpalette und Märkte weiter aus und stellt seine anspruchsvollen Kunden zufrieden.

„Wir beobachten ein großes Interesse an unseren pflanzlichen Fleischalternativen und die Verbraucher möchten, dass die Lebensmittel auf innovative Weise präsentiert werden“, sagte Tara Haddad, Gründerin und CEO von Modern Plant-Based Foods. „Unser pflanzenbasierter Crumble, entwickelt von Chefköchin Karen Barnaby, ist so vielseitig und kann in vielen Anwendungen eingesetzt werden. Fettarm und frei von Chemikalien, Zusatzstoffen, Soja, Gluten, Nüssen und Gentechnik ist er die ideale Füllung für vegane Pies nach den unglaublichen Rezepten und für die unvergleichlichen Backwaren von Tartistes.“