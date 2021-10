Zeichnungen ab 2. November über Börse und Emittentin möglich

Das öffentliche Anleihe-Angebot wird in Deutschland, Österreich und Luxemburg am 2. November beginnen und am 17. November 2021 enden. Zeichnungen sind dabei über die Zeichnungsbox der Börse Frankfurt oder über ein Zeichnungsformular, das direkt auf der Website des Unternehmens verfügbar ist, möglich. Zusätzlich wird es eine Privatplatzierung geben, die sich an qualifizierte Anleger in ausgewählten europäischen Ländern richtet.

Umtauschangebot ab 18. Oktober mit 2%-Prämie

Im Rahmen des Anleihe-Angebots lädt das Unternehmen die Inhaber der ausstehenden 7,75%-Anleihe 2017/22 ein, ihre aktuellen Anleihen im Verhältnis 1:1 in die neue 6,50%-Anleihe 2021/2027 zu tauschen. Das Umtauschangebot beinhaltet einen zusätzlichen Umtauschbonus in Höhe von 2,00% bzw. 20 Euro pro Anleihe. Die Umtauschfrist beginnt am 18. Oktober 2021 und endet am 12. November 2021.

Hinweis: Inhaber der Photon Energy-Anleihe 2017/22, die ihre Anleihe umtauschen möchten, sollten sich an ihr depotführendes Institut wenden, das ihnen die erforderlichen Unterlagen zur Verfügung stellen wird. Weitere Informationen finden Sie unter www.photonenergy.com/greenbond2021.

Eckdaten Photon Energy-Anleihe 2021/27

Emittent: Photon Energy N.V.

ISIN: DE000A3KWKY4

Geplantes Emissionsvolumen: bis zu 50 Mio. Euro

Zinskupon: 6.50% p.a., mit vierteljährlicher Auszahlung

Umtauschfrist: 18. Oktober 2021 – 12. November 2021

Umtauschprämie: 2.00% bzw. 20 Euro je Schuldverschreibung

Zeichnungsfrist: 2. November 2021 – 17. November 2021

Erstausgabe: 23. November 2021

Stückelung: 1.000 Euro

Laufzeit / Rückzahlung: 6 Jahre / 23. November 2027

INFO: Das Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG wurde als Sole Global Coordinator mit der Privatplatzierung der Anleihe beauftragt.

Anleihen Finder Redaktion.

Foto: Photon Energy Group

Anleihen Finder Datenbank

Unternehmensanleihe der Photon Energy NV 2017/22

