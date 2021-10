Foto: finanzbusiness Deutscher Logistik-Investmentmarkt wächst in den ersten drei Quartalen 2021 zweistellig Nachrichtenquelle: FinanzBusiness | 15 0 | 0 13.10.2021, 09:11 | Im Städte-Querschnittsvergleich zeigt sich ein heterogenes Bild: Während die Volumina in Berlin, Hamburg, Düsseldorf und Köln im Vergleich zur Vorjahresperiode gestiegen sind, sanken sie in München, Frankfurt und Stuttgart.

Weiterlesen auf:



Weiterlesen auf: finanzbusiness.de

0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer