Corporate News



RUBEAN AG: Erfolgreicher Markteinstieg von PhonePOS mit Global Payments Europe in Ungarn

- Führender Paketdienst nutzt PhonePOS der Rubean AG

- Exponentieller Anstieg von Transaktionen

- Bereits über 1.000 unterstützte Geldempfangstransaktionen pro Tag



13. Oktober 2021 - München und Prag. Global Payments Europe (GPE) und Rubean AG, München (ISIN: DE0005120802, WKN: 512080) geben bekannt, Rubean's PhonePOS(TM) Kerngeschäft mit kleinen und mobilen Händlern, erfolgreich um das Geschäftsfeld Unternehmensservices erweitert zu haben. Ein großer Paketdienst in Ungarn setzt die PhonePOS-Technologie bei Kunden ein, die sich zur Zahlung "per Nachname" entschieden haben. Diese können zum Bezahlen ihre Karte an das Lesegerät des Zustellers halten, der die PhonePOS App installiert hat. Die ersten Transaktionsvolumen für den neuen Service sind beachtlich: Innerhalb weniger Tage nach Einführung sind die Transaktionen bereits exponentiell auf über Tausend Zahlungen pro Tag gestiegen - Tendenz weiter deutlich steigend.

PhonePOS ermöglicht es jedem Händler mit einem Android-Gerät, die PhonePOS App aus dem Google Play Store herunterzuladen und sofort kontaktlose Kartenzahlungen anzunehmen, ohne extra Kartenleser. PhonePOS bietet Händlern jeder Art Kartenzahlungen sicher, kostengünstig und überall zu akzeptieren, ohne Hardware kaufen oder leasen zu müssen. PhonePOS ist nach PCI-CPoC zertifiziert und daher weltweit unbegrenzt zugelassen.

Der Markt für bargeldlose Zahlungen verändert sich weltweit deutlich. Ungarn ist ein Paradebeispiel: Am 1. Januar dieses Jahres trat in Ungarn eine neue Gesetzgebung in Kraft, die von allen Händlern mit einer Online-Kasse verlangt, auch elektronische Zahlungen annehmen zu können. Schätzungsweise 60.000 Händler, die bislang nur Bargeld akzeptierten, sind von der neuen Gesetzgebung betroffen. Bereits Hunderte dieser Händler wickeln heute täglich Beträge in Höhe einer sechsstelligen Eurosumme über die Rubean's PhonePOS Technologie ab.