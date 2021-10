Seismic, das weltweit führende Unternehmen im Bereich Enablement, stellt im Rahmen seines Fall 2021 Product Release „Digital Sales Rooms“ vor – Bereiche für die digitale Kollaboration, in denen Vertriebsteams mit ihren Käufern zusammenarbeiten, hyperrelevante Inhalte bereitstellen und differenzierte, personalisierte Kundenerlebnisse bieten können. Seismic wird die neue Funktion und die Integration mit HubSpot, einem führenden CRM für schnell wachsende Unternehmen, diese Woche auf der INBOUND 2021 vorstellen.

Der Seismic Fall Release kommt in einer Zeit, in der das B2B-Vertriebsumfeld immer komplexer wird. Laut Forrester liegt die Anzahl der Interaktionen zwischen dem Vertriebsmitarbeiter und dem Kunden im Durchschnitt bei 27. Insgesamt elf Personen nehmen Einfluss auf die finale Kaufentscheidung. Die neuen Erweiterungen der Seismic Plattform zielen darauf ab, den Kaufprozess trotz dieser komplexen Bedingungen zu beschleunigen. Zudem können die Go-To-Market-Teams die Digital Sales Rooms in jeder Phase der Customer Journey und des Beziehungsaufbaus weiter nutzen – vom Onboarding bis zur laufenden Kundenbetreuung – und so alle Personen, Inhalte und Kontexte an einem Ort auf dem neuesten Stand halten.

„Der Fokus der nächsten Enablement-Welle liegt darin, mit Kunden ganz nach ihren Wünschen zu interagieren. Es geht darum, wie, wann und wo der Kunde angesprochen werden möchte und darum, eine umfassende und personalisierte Buyer Experience anzubieten. Digital Sales Rooms spielen hier eine Schlüsselrolle, indem sie an einem Ort einfachen Zugriff auf alle relevanten Inhalte gewährleisten“, erklärt Doug Winter, Co-Founder und CEO von Seismic. „Mit der umfassenden Seismic Enablement Plattform können Vertriebsteams erfolgreich mit potenziellen Käufern in Kontakt treten. Immer zur richtigen Zeit, am richtigen Ort und über sämtliche Kanäle – von Social Media über E-Mail oder SMS bis zu interaktiven Inhalten. Und jetzt kommt noch die Möglichkeit der Zusammenarbeit im Digital Sales Room hinzu.“

In den neuen, ab sofort verfügbaren Digital Sales Rooms können Käufer und Vertriebsmitarbeiter über den Vertriebszyklus hinweg kollaborieren und sich austauschen. Beide Seiten können Anmerkungen abgeben, Tags setzen, Fragen stellen und Emoji-Reaktionen posten. Die neuen Funktionen bauen auf den bestehenden Engagement-Tools von Seismic auf, wie SMS- und dynamische E-Mail-Vorlagen. Diese Tools erlauben es Go-To-Market-Teams, neue und bestehende Kunden zu erreichen, wo immer sie sich befinden und dabei von den Analytics-Funktionen und Insights zu profitieren, die Vertriebsteams bei der Seismic Lösung kennen und schätzen.