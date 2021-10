Wien (APA-ots) - Die COVID-19-Pandemie hat rund ein Viertel der Österreicherinnen und Österreicher dazu bewegt, ihr Zahlungsverhalten anzupassen. "Die Pandemie hat unseren Alltag, unsere Arbeitsweise, aber besonders das Konsum- und Zahlungsverhalten der österreichischen Bevölkerung signifikant verändert. Laut jüngster repräsentativer Erhebung der OeNB im Jahr 2020 haben kontaktlose Kartenzahlungen im stationären Handel wesentlich an Bedeutung gewonnen", sagt Eduard Schock, Mitglied des Direktoriums der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) und zuständig für den baren und unbaren Zahlungsverkehr in der Notenbank.

Die Bargeldnutzung ist während der Pandemie um 13 Prozentpunkte im Vergleich zu 2019 zurückgegangen. Ein ähnliches Bild zeigt sich auch beim Anteil des Gesamtwertes der Transaktionen am Point of Sale (POS), der sich von 58 Prozent im Jahr 2019 auf 51 Prozent verringert hat. Trotz einem sehr hohen Zahlungskartenbesitz (97 Prozent) bleibt Bargeld in Österreich weiterhin mit 66 Prozent aller Transaktionen am POS das beliebteste Zahlungsmittel der in Österreich lebenden Menschen.



Trend bei Kartenzahlungen beschleunigt



Insgesamt scheint die Pandemie aber den Trend zu Kartenzahlungen bei Verbraucherinnen und Verbrauchern beschleunigt zu haben. Transaktionen mit Debitkarten verzeichnen im Vergleich zu 2019 einen anteilsmäßigen Zuwachs von 10 Prozentpunkten auf 27 Prozent; mit Kreditkarten wurden dagegen lediglich 2 Prozent der Zahlungen abgewickelt. Andere unbare Zahlungsmittel kommen im stationären Handel dagegen kaum zum Einsatz. So wurden lediglich 0,7 Prozent der Transaktionen mit dem Mobiltelefon (z. B. Apple Pay, Blue Code) bezahlt. Erwartungsgemäß ist dieser Anteil bei den unter 30-Jährigen am höchsten und sinkt mit zunehmendem Alter.



Starker Anstieg bei kontaktlosen Debitkartenzahlungen

Der Anteil kontaktloser Debitkartenzahlungen ohne PIN-Eingabe ist gegenüber Daten der Europäischen Zentralbank (EZB) aus dem Jahr 2019 von damals 28 Prozent deutlich um 16 Prozentpunkte gestiegen. "Wir nehmen an, dass dieser Anstieg auf eine gewisse Unsicherheit während der Pandemie und auf die Vereinfachung dieser Zahlungen durch die Erhöhung des Transaktionslimits von 25 EUR auf 50 EUR zurückzuführen ist", meint Direktor Eduard Schock. Zahlreiche Studien belegen mittlerweile, dass die Gefahr einer COVID-19-Ansteckung über Bargeld äußerst gering ist.