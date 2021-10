Inflationsrate im September 2021 bei +4,1 % / Höchste Inflationsrate seit Dezember 1993

WIESBADEN (ots) - Verbraucherpreisindex, September 2021



+4,1 % zum Vorjahresmonat (vorläufiges Ergebnis bestätigt)



+0,0 % zum Vormonat (vorläufiges Ergebnis bestätigt)



Harmonisierter Verbraucherpreisindex, September 2021





+4,1 % zum Vorjahresmonat (vorläufiges Ergebnis bestätigt)+0,3 % zum Vormonat (vorläufiges Ergebnis bestätigt)Die Inflationsrate in Deutschland - gemessen als Veränderung desVerbraucherpreisindex (VPI) zum Vorjahresmonat - lag im September 2021 bei +4,1%. In den beiden Vormonaten Juli und August 2021 hatte sie noch knapp unter 4 %gelegen. Eine höhere Inflationsrate gab es zuletzt im Dezember 1993 mit +4,3 %.Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, blieben dieVerbraucherpreise im Vergleich zum August 2021 jedoch unverändert.Temporäre Sondereffekte wirken weiterhin erhöhend auf die InflationsrateDie hohe Inflationsrate hat verschiedene Gründe, darunter Basiseffekte durchniedrige Preise im Jahr 2020. Insbesondere die temporäre Senkung derMehrwertsteuersätze im zweiten Halbjahr 2020 und der Preisverfall derMineralölprodukte im Vorjahr wirken sich erhöhend auf die Gesamtteuerung aus.Zusätzlich wirken krisenbedingte Effekte, wie die deutlichen Preisanstiege aufden vorgelagerten Wirtschaftsstufen, die sich bisher nur teilweise oderabgeschwächt im Verbraucherpreisindex niederschlagen.Energie verteuerte sich binnen Jahresfrist kräftig um 14,3 %Die Preise für Waren insgesamt erhöhten sich von September 2020 bis September2021 überdurchschnittlich um 6,1 %. Vor allem die Preise für Energieproduktelagen mit +14,3 % deutlich über der Gesamtteuerung. "Die Teuerungsrate hierfürhat sich den dritten Monat in Folge erhöht. Wesentlich dafür waren dieBasiseffekte, da wir die aktuellen Preise mit den sehr niedrigen Preisen desVorjahres vergleichen. Auch die zu Jahresbeginn eingeführte CO2-Abgabe wirktinsbesondere erhöhend auf die Teuerungsrate der Energieprodukte", sagtChristoph-Martin Mai, Leiter des Referats "Verbraucherpreise" im StatistischenBundesamt. Merklich teurer wurden Heizöl (+76,5 %) und Kraftstoffe (+28,4 %).Auch die Preise für Erdgas (+5,7 %) und Strom (+2,0 %) erhöhten sich.Nahrungsmittel verteuerten sich binnen Jahresfrist überdurchschnittlich um 4,9 %Nicht nur die Preise für Energieprodukte, sondern auch die Preise fürNahrungsmittel erhöhten sich im September 2021 gegenüber dem Vorjahresmonatüberdurchschnittlich mit +4,9 %. Spürbar teurer gegenüber September 2020 wurdenGemüse (+9,2 %) sowie Molkereiprodukte und Eier (+5,5 %). Darüber hinausverteuerten sich neben den Verbrauchsgütern auch Gebrauchsgüter wie Fahrzeuge(+6,4 %) oder Möbel und Leuchten (+4,4 %) deutlich.