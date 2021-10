39 % der im Jahr 2020 gebauten Wohngebäude heizen mit Erdgas

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Mit dem Beginn der Heizperiode geraten die Kosten für die verwendetenEnergieträger besonders in den Fokus - allen voran das Erdgas. Wie dasStatistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, waren von den im Jahr 2020 knapp 113000 neu errichteten Wohngebäuden 39 % mit einer Gasheizung ausgestattet. Damitwar Erdgas hier die zweitwichtigste primäre Energiequelle nach Wärmepumpen.Der Trend zum fossilen Energieträger Erdgas ist seit Jahren rückläufig: Im Jahr2010 lag der Anteil der Neubauten, die mit Gas beheizt wurden, noch bei 53 %, imJahr 2000 sogar bei 74 %. Weitere fossile Energieträger zum Heizen sind Öl undteilweise auch Strom. Ölheizungen stellen in neu gebauten Wohngebäudenmittlerweile eine Seltenheit dar: 2020 waren lediglich 0,7 % der Neubauten miteiner Ölheizung ausgestattet, 20 Jahre zuvor war es noch fast jede fünfte (20%).Stattdessen gewinnen erneuerbare Energien immer mehr an Bedeutung. So waren imJahr 2020 Wärmepumpen, wie sie etwa bei Geo- oder Umweltthermie eingesetztwerden, die wichtigste primäre Energiequelle: In 46 % der Neubauten wurden sieals Energiequelle zum Heizen genutzt. Die erneuerbaren Energien wurden im Jahr2020 damit erstmals in mehr als der Hälfte (50,5 %) der Neubauten zum Heizeneingesetzt.Preissteigerungen bei Energieträgern betreffen vor allem Import- undErzeugerpreiseAuch wenn sich im Neubau erneuerbare Energieträger mehr und mehr durchsetzen,spielt im Wohnungsbestand neben Erdgas auch Erdöl nach wie vor eine Rolle: Rundein Viertel aller Wohnungen wird noch mit Öl beheizt. Für diese Energieträgersind seit einiger Zeit Preisanstiege in den vorgelagerten Wirtschaftsstufenerkennbar: Zum einen macht sich die CO2-Bepreisung seit Beginn des Jahres 2021bemerkbar, zum anderen spielen verschiedene Corona-Effekte, wie etwa dieschnellere Erholung der Wirtschaft nach der ersten Lockdownphase, eine Rolle.So stiegen etwa die Importpreise für Erdgas ab März 2021 deutlich an; im August2021 lagen sie zuletzt um 177,5 % höher als im Vorjahresmonat. Auch Erdöl war imAugust 2021 im Vorjahresvergleich mit einem Plus von 63,6 % deutlich teurer,elektrischer Strom, der ebenfalls im geringen Ausmaß zum Heizen genutzt wird, um136,1 %.Auch bei den gewerblichen Erzeugerpreisen waren zuletzt deutliche Steigerungen