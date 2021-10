Hubilo kündigt eine Investition in Höhe von 92 Millionen Pfund an, mit der eine neue Ära der Veranstaltungen beginnt

Seite 2 ► Seite 1 von 3

London (ots/PRNewswire) - Die Hauptinvestoren Alkeon Capital und LightspeedVenture Partners setzen auf Many-to-Many Collaboration TechnologiesHubilo, eine führende globale Plattform für virtuelle Veranstaltungen, gabbekannt, dass es in einer von Alkeon Capital (https://www.alkeoncapital.com/)und zusätzlich, Lightspeed Venture Partners (https://lsvp.com/) und BaldertonCapital (https://www.balderton.com/) angeführten Finanzierungsrunde 92 MillionenPfund in der Serie B aufgebracht hat, um die Entwicklung der Zukunft vonVeranstaltungen und Engagement auf der Plattform von Hubilo voranzutreiben..Damit hat das Unternehmen in weniger als 18 Monaten bis heute insgesamt 113Millionen Pfund finanziert. Die Investition, eine der größten in der KategorieVeranstaltungstechnik, signalisiert die Revolution in der Art und Weise, wieMenschen miteinander in Kontakt treten, sich engagieren, Erfahrungen austauschenund Möglichkeiten schaffen - und das zu einer Zeit, in der die Ungewissheit überCOVID-19 und seine Varianten zur Absage von Veranstaltungen geführt und dieRückkehr in traditionelle Büroumgebungen verzögert hat.Die Series B-Finanzierung wird das weitere internationale Wachstum von Hubilovorantreiben, indem sie dem Unternehmen ermöglicht, neue Geschäftsfunktionen zuentwickeln, die Innovation seiner Plattform voranzutreiben, seine Produkt-,Technik- und Designteams in Indien zu verstärken und Markteinführungsteams inden USA, Großbritannien, EMEA und APAC aufzubauen. Hubilo plant außerdem dieEinrichtung neuer Vertriebsbüros in wichtigen Regionen, um seine Tätigkeitauszuweiten und mehr Kunden zu erreichen. Darüber hinaus wird Hubilo dieGesamtzahl der Mitarbeiter um 150 % erhöhen, um seine schnellen Wachstumsplänezu unterstützen und auf die gestiegene Kundennachfrage nach virtuellen undhybriden Veranstaltungen zu reagieren."Die Möglichkeit, mit einem großen Publikum in Kontakt zu treten, eröffnet dasPotenzial, dass vielfältigere, geografisch verstreute Gemeinschaften zuGeschäfts- und Verbraucherveranstaltungen zusammenkommen, dass Mitarbeiter anentfernten Standorten engagiert bleiben und dass Unternehmen die Art und Weise,wie sie Mitarbeiter einstellen und schulen, neu überdenken. Das Potenzial, dasuns mit dieser Investition bevorsteht, ist enorm", sagt Vaibhav Jain, CEO undGründer von Hubilo . "Aber wir haben in den letzten 6 Jahren gelernt, dass eineintuitive Plattform nur ein Grundpfeiler ist. Wir verpflichten uns gegenüber denVeranstaltern, immer ein engagiertes Veranstaltungsteam bereitzustellen, um eineeinwandfreie Durchführung jeder Veranstaltung zu gewährleisten. Das ist derGrund, warum so viele Veranstalter Hubilo zu ihrer Plattform der Wahl machen."