Trade Republic Bank GmbH: TRADE REPUBLIC STARTET IN SPANIEN, ITALIEN UND DEN NIEDERLANDEN.

TRADE REPUBLIC STARTET IN SPANIEN, ITALIEN UND DEN NIEDERLANDEN. ES IST DER NÄCHSTE SCHRITT UM ALLEN MENSCHEN IN EUROPA DAS SPAREN, INVESTIEREN UND HANDELN AN DEN KAPITALMÄRKTEN ZU ERMÖGLICHEN.

- Europas führender Neo-Broker Trade Republic hebt die Warteliste in Spanien auf, alle Kunden können nun sofort ihr Konto eröffnen

- Wartelisten in Italien und den Niederlanden ab sofort geöffnet

- Innerhalb von 24 Monaten hat Trade Republic bereits das Vertrauen von weit über einer Million Kunden in Deutschland, Österreich und Frankreich gewonnen

- Über sechs Milliarden Euro Kundenvermögen machen Trade Republic bereits heute zu einer der größten Sparplattformen auf dem europäischen Markt

- Trade Republic macht damit einen weiteren Schritt zur Homescreen App für das Vermögen von Millionen Europäern

BERLIN, 13. OKTOBER 2021 - Europas führender Neo-Broker Trade Republic kündigt den Start seines Angebots in Spanien an. Damit setzt das Unternehmen seine Mission fort, Menschen in der Eurozone den langfristigen Vermögensaufbau durch einfachen, sicheren und kostenfreien Zugang zum Kapitalmarkt zu ermöglichen. Parallel zum Start in Spanien, beginnt ab sofort auch die Wartelistenphase in Italien und den Niederlanden. Die Freischaltung der Kunden erfolgt kurzfristig.

"Wir werden es allen Menschen in Europa ermöglichen, am Wachstum der Wirtschaft teilzuhaben. Mit unser App bieten wir unseren Kunden eine einfache, sichere und provisionsfreie Möglichkeit, ihr Geld am Kapitalmarkt anzulegen", sagt Christian Hecker, einer der Gründer von Trade Republic. "Damit erreichen wir bereits über 250 Millionen Menschen in Europa. Wir planen im kommenden Jahr weitere Märkte hinzuzufügen."

Mit dem Start des Angebots in Spanien und dem Beginn der Wartelistenphase in Italien und den Niederlanden, treibt Trade Republic die internationale Expansion mit Nachdruck voran und ermöglicht damit demnächst Kunden in sechs europäischen Ländern das Sparen an der Börse. Dafür stehen ihnen aktuell 9.000 Aktien und ETFs, 40.000 Derivate, vier Cryptowerte sowie 4.000 kostenfreie Aktien- und ETF-Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau zur Verfügung.