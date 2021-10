Welche Investments stehen aktuell im Schaufenster? Was bewegt die Märkte? Welche Unternehmen und Köpfe machen Kurse und welcher Handlungsbedarf ergibt sich daraus für Ihr Depot? In unserem Marktkompass beschäftigen wir uns heute unter anderem mit den folgenden Themen: DAX zeigt sich stabil ++ VW: Streit in der Führungsspitze ++ Gerresheimer: Zwischen Baum und Borke ++ Teamviewer punktet mit Kooperation.

