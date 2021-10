ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Zooplus anlässlich des Übernahmekampfs um den Online-Händler für Haustierbedarf von "Outperform" auf "Neutral" abgestuft. Das Kursziel erhöhte Analystin Victoria Petrova aber von 368 auf 470 Euro und passte es damit an die identischen Kaufgebote der Finanzinvestoren EQT sowie Hellman & Friedman an. Die Abstufung begründete sie in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit dem mittlerweile mangelnden Kurspotenzial./edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2021 / 21:04 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2021 / 03:02 / UTC