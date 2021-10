MERKUR PRIVATBANK wächst im 3. Quartal weiter stark

Steigerung des Ergebnisses der normalen Geschäftstätigkeit um 18,1 % /

Vermögensanlage und Finanzierung legen erneut zu



München, 13. Oktober 2021 - Die MERKUR PRIVATBANK KGaA konnte ihr Ergebnis im dritten Quartal des laufenden Geschäftsjahres erneut sehr deutlich steigern. Das Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit lag zum 30.09.2021 bei 13,9 Mio. EUR und erhöhte sich somit um 18,1% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Damit setzt Deutschlands zweitgrößtes inhabergeführtes und börsennotiertes Bankhaus seinen Wachstumskurs ungebremst fort.

Zum starken Wachstum leisteten sowohl die Vermögensanlage als auch die Finanzierung wiederum einen erheblichen Beitrag. Der Provisionsüberschuss stieg deutlich um 15,8% - Treiber waren vor allem das Wertpapiergeschäft und die Vermittlung von Hypotheken-finanzierungen. Die Assets under Management sind um 436,5 Mio. EUR auf rund 3 Mrd. EUR angewachsen. Der Zinsüberschuss hat aufgrund höherer Kreditbestände ebenfalls zugelegt (+ 11,2 %). Das Neugeschäft in der Finanzierung betrug insgesamt 1,41 Mrd. EUR mit einem Wachstum insbesondere in der Bauträgerfinanzierung und in der Leasingrefinanzierung.

"In der Vermögensanlage sehen wir für unseren Ansatz einer unabhängigen und individuellen Beratung frei von Interessenkonflikten noch viel Potential im Markt", sagt Dr. Marcus Lingel, Vorsitzender der Geschäftsführung und persönlich haftender Gesellschafter der MERKUR PRIVATBANK. Sein Haus produziert keine eigenen Finanzprodukte und gehört zu keinem Finanzkonzern. Aufgrund des starken Wachstums wird die MERKUR PRIVATBANK auch künftig noch weitere neue qualifizierte Mitarbeiter einstellen.