Sustainable Entrepreneurship - Neue Podcast-Folge über das Mind-Set erfolgreicher Gründerinnen und Gründer (FOTO)

Potsdam (ots) - Schon seit einigen Jahren nimmt das Thema Nachhaltigkeit auch in

der Gründerszene einen immer wichtiger werdenden Stellenwert ein. So zeigt die

Sustainable Entrepreneurship-Bewegung, dass das oberste Ziel eines Unternehmens

nicht immer nur in der Profitorientierung liegen muss. Doch wie genau hat sich

die Idee des Unternehmertums über die Jahren gewandelt? Macht es sich

tatsächlich bemerkbar, dass social und sustainable Entrepreneurship an

Wichtigkeit gewinnen? Wie schaffen wir es in Deutschland besonders dieses

Mind-Set zu vermitteln?







Eid-Sabbagh, beide Managing Director und Mitgründende bei Lana Labs, und Dr.

Frank Pawlitschek, Leiter der HPI School of Entrepreneurship am HPI und selbst

Unternehmensgründer, in der neuen Podcast-Folge Neuland ( https://podcast.hpi.de

) zum Thema "Sustainable Entrepreneurship - Das Mind-Set erfolgreicher

Gründerinnen und Gründer". Mit Moderator Leon Stebe sprechen sie darüber, wie

aus einer Workshop-Bekanntheit am HPI ein erfolgreiches Gründerteam geworden ist

und warum ihr Start-Up Lana Labs, das mit einem KI-gestützten

Prozessanalyse-Software Unternehmen hilft Ressourcen einzusparen, sich auch für

den Schutz von Magellan-Pinguinen einsetzt.



"Erfolgs-Beispiele wie Lana Labs sind extrem wichtig, um unsere Studierenden zu

inspirieren und sie vor allem darin zu bestärken, ihre eigenen Ideen zu

verfolgen", betont Pawlitschek. Neben Mut spiele auch das Selbstvertrauen in die

eigenen Fähigkeiten eine große Rolle. "Man braucht Mut und Vertrauen in die

eigene Arbeit, um Außergewöhnliches zu erschaffen", fügt Buschsieweke hinzu. Für

Gründer Eid-Sabbagh war zudem ein gewisser Grundoptimismus ausschlaggebend für

seine Erfolge: "Dieser Optimismus, mit seiner Arbeit etwas bewegen und erreichen

zu können, muss schon frühzeitig an junge Menschen vermittelt werden." Gezielt

wurde dafür am HPI ein "Founder Curriculum" entwickelt, um Studierende

frühzeitig an das Gründen und das Start-Up-Ökosystem parallel zum Studium

heranzuführen und sie bei der Umsetzung ihrer Geschäftsideen bestmöglich zu

unterstützen.



Fundiertes Wissen über die digitale Welt, anschaulich und verständlich erklärt -

das bietet der Wissenspodcast "Neuland" mit Experten des

Hasso-Plattner-Instituts (HPI) unter: https://podcast.hpi.de , bei iTunes und

Spotify. Einmal im Monat sprechen sie bei Neuland über aktuelle und

gesellschaftlich relevante Digitalthemen, ihre Forschungsarbeit und über Chancen



