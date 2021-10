Nemetschek: Ist die Aktie jetzt ein Buy? Anzeige Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 13.10.2021, 11:32 | | 0 13.10.2021, 11:32 | Foto: www.anlegerverlag.de Nemetschek beginnt die heutige Sitzung mit einem kräftigen Anstieg. Schließlich liegt die Aktie aktuell mit rund fünf Prozent im Plus. 87,60 EUR müssen jetzt nach diesem Anstieg schon für ein Wertpapier hingelegt werden. Während momentan also die Bullen den Ton angeben, bleibt abzuwarten wie es in den nächsten Tagen weitergeht. Foto: www.anlegerverlag.de Kursverlauf von Nemetschek der letzten drei Monate.

Für eine ausführliche Nemetschek-Analyse einfach hier klicken. Die dunklen Wolken haben sich angesichts dieses Anstiegs nun verzogen. Denn durch dieses Plus schiebt sich die Aktie an den nächsten Widerstand heran. Schließlich fehlen bis zu neuen 4-Wochen-Hochs nur noch rund sechs Prozent. Dieser obere Wendepunkt verläuft bei 92,42 EUR. Nemetschek gehört damit auf jede Watchlist. Anleger-Tipp: Mit diesen Aktien haben Sie nach der Bundestagswahl eine Gewinnchance von 427%! Einfach hier klicken und eBook gratis anfordern! Wer die übergeordnete Perspektive in den Vordergrund stellt, bekommt momentan Zuspruch vom gleitenden Durchschnitt der vergangenen 200 Tage. Danach notiert Nemetschek in Aufwärtstrends, denn dieser Durchschnittskurs befindet sich bei 69,83 EUR. Der heutige Tag verdeutlicht einmal mehr, wie schnell es nach oben gehen kann, wenn die langfristigen Kurspfeile nach oben zeigen. Fazit: Wie es bei Nemetschek weitergeht, lesen Sie in unserer brandaktuellen Sonderanalyse. Hier kostenfrei lesen.

0 Autor abonnieren

Disclaimer