Bei Nel ASA ist endlich Feuer drin!

Allen Grund zur Freude haben heute Nel ASA-Aktionäre. Schließlich wird die Aktie rund fünf Prozent nach vorne katapultiert. Der Titel landet damit in der Spitzengruppe der Tagesgewinner. Beginnt dadurch nun ein neuer Siegeszug oder ist das nur ein kurzes Aufbäumen?

Aus Sicht der Technischen Analyse hat sich Stimmung nun deutlich verbessert. Denn der nächste wichtige Widerstand ist in Reichweite. Immerhin genügt dem Wert ein weiteres Plus von rund fünf Prozent für den Sprung auf neue 4-Wochen-Hochs. Dieses Hoch verläuft bei 1,49 EUR. An Brisanz fehlt es der Kursentwicklung also nicht.

Wem es eher um die langfristige Perspektive geht, der schaut aktuell mit einem weinenden Auge auf den 200er-Durchschnittskurs. Von dieser Warte aus sind nämlich fallende Kurse zu erwarten, da der Indikator bei 1,76 EUR verläuft. Mit dem heutigen Tag stemmt sich die Aktie also gegen ihren langfristigen Abwärtstrend.

