RESULT RIKSBANK PURCHASES OF CORPORATE BONDS Nachrichtenquelle: globenewswire | 13.10.2021, 11:30 | | 0 | 0 13.10.2021, 11:30 | Auction Result of auction Auction date 2021-10-13 Name ATRIUM LJUNGBERG AB Isin SE0013883105 Coupon, spread 0.891 Maturity 2025-07-01 Tendered volume, SEK mln 30 +/- 30 Offered volume, SEK mln -

Volume bought, SEK mln -

Number of bids -

Number of accepted bids -

Average yield, DM -

Lowest accepted yield, DM -

Highest yield, DM -

Accepted at lowest yield, % -



Auction Result of auction Auction date 2021-10-13 Name ATRIUM LJUNGBERG AB Isin SE0013102167 Coupon, spread 0.975 Maturity 2026-04-29 Tendered volume, SEK mln 30 +/- 30 Offered volume, SEK mln - Volume bought, SEK mln -

Number of bids -

Number of accepted bids -

Average yield, DM -

Lowest accepted yield, DM -

Highest yield, DM -

Accepted at lowest yield, % -



Auction Result of auction Auction date 2021-10-13 Name FABEGE AB Isin SE0010414425 Coupon, spread 1.187 Maturity 2022-09-26 Tendered volume, SEK mln 30 +/- 30 Offered volume, SEK mln -

Volume bought, SEK mln -

Number of bids -

Number of accepted bids -

Average yield, DM -

Lowest accepted yield, DM -

Highest yield, DM -

Accepted at lowest yield, % -



Auction Result of auction Auction date 2021-10-13 Name FABEGE AB Isin SE0011062785 Coupon, spread 1.310 Maturity 2024-04-12 Tendered volume, SEK mln 30 +/- 30 Offered volume, SEK mln -

Volume bought, SEK mln -

Number of bids -

Number of accepted bids -

Average yield, DM -

Lowest accepted yield, DM -

Highest yield, DM -

Accepted at lowest yield, % -



Auction Result of auction Auction date 2021-10-13 Name FASTPARTNER AB Isin SE0013883089 Coupon, spread 1.253 Maturity 2026-06-22 Tendered volume, SEK mln 30 +/- 30 Offered volume, SEK mln 4 Volume bought, SEK mln 4 Number of bids 1 Number of accepted bids 1 Average yield, DM 106,00 Lowest accepted yield, DM 106,00 Highest yield, DM 106,00 Accepted at lowest yield, % 100,00

Auction Result of auction Auction date 2021-10-13 Name FASTPARTNER AB Isin SE0013883055 Coupon, spread 1.108

Maturity 2025-05-27 Tendered volume, SEK mln 30 +/- 30 Offered volume, SEK mln 30 Volume bought, SEK mln 30 Number of bids 1 Number of accepted bids 1 Average yield, DM 90,00 Lowest accepted yield, DM 90,00 Highest yield, DM 90,00 Accepted at lowest yield, % 100,00

Auction Result of auction Auction date 2021-10-13 Name ELECTROLUX AB Isin XS2152269218 Coupon, spread 1.792

Maturity 2023-04-06 Tendered volume, SEK mln 30 +/- 30 Offered volume, SEK mln -

Volume bought, SEK mln -

Number of bids -

Number of accepted bids -

Average yield, DM -

Lowest accepted yield, DM -

Highest yield, DM -

Accepted at lowest yield, % -



Auction Result of auction Auction date 2021-10-13 Name ELECTROLUX AB Isin XS2012999426 Coupon, spread 0.735 Maturity 2022-06-17 Tendered volume, SEK mln 30 +/- 30 Offered volume, SEK mln -

Volume bought, SEK mln -

Number of bids -

Number of accepted bids -

Average yield, DM -

Lowest accepted yield, DM -

Highest yield, DM -

Accepted at lowest yield, % -



Auction Result of auction Auction date 2021-10-13 Name INVESTMENT AB LATOUR Isin SE0012676641 Coupon, spread 0.507 Maturity 2023-03-27 Tendered volume, SEK mln 30 +/- 30 Offered volume, SEK mln -

Volume bought, SEK mln -

Number of bids -

Number of accepted bids -

Average yield, DM -

Lowest accepted yield, DM -

Highest yield, DM -

Accepted at lowest yield, % -



Auction Result of auction Auction date 2021-10-13 Name INVESTMENT AB LATOUR Isin SE0013102340 Coupon, spread 0.485 Maturity 2024-06-17 Tendered volume, SEK mln 30 +/- 30 Offered volume, SEK mln -

Volume bought, SEK mln -

Number of bids -

Number of accepted bids -

Average yield, DM -

Lowest accepted yield, DM -

Highest yield, DM -

Accepted at lowest yield, % -









0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer