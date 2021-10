SAP: Wer jetzt nicht kauft, ist selber Schuld…

Bei SAP kommt das Geschäft langsam aber sicher wieder ins Rollen. Ungefähr vor einem Jahr war die Aktie infolge eines nach unten korrigierten Jahresausblicks brutal abgestürzt. Der Konzern kündigte damals eine Verlagerung des Kerngeschäfts in Richtung Cloud-Computing an. Das zahlt sich schneller aus als erwartet.

Denn das Unternehmen hat soeben die Zahlen für das dritte Quartal veröffentlicht und konnte dabei sowohl den Umsatz als auch den Gewinn gegenüber dem Vorquartal steigern. Entscheidender dürfte jedoch sein, dass der Vorstand bereits zum dritten mal in diesem Jahr die Prognose für das laufende Jahr angehoben hat.

Der Aktienkurs kennt dementsprechend kein Halten mehr und schießt heute um fast fünf Prozent nach oben. Derzeit notiert die Aktie oberhalb von 122 Euro. Kann SAP dieses Niveau bis zum Handelsende halten, würde das den höchsten Schlusskurs seit Mitte September bedeuten.

Kursverlauf von SAP der letzten drei Monate.

