Volvo Group bringt weltweit erstes Fahrzeug aus fossilfreiem Stahl auf den Markt

Das Fahrzeug, ein Laster zum Einsatz im Bergbau sowie bei der Gewinnung von Steinen und Erden, wurde heute, am 13. Oktober 2021, in Göteborg bei einer Veranstaltung zur Zusammenarbeit im Bereich grüner Stahl vorgestellt, die von Martin Lundstedt, President und CEO der Volvo Group, ausgerichtet wurde. Bei der Premiere, die online übertragen wurde und hier zu sehen ist, konnten die Besucher das weltweit erste Fahrzeug aus fossilfreiem Stahl besichtigen. Außerdem wurden Einblicke in eine weitere bahnbrechende Zusammenarbeit bei nachhaltig erzeugtem Stahl vermittelt. Der EU-Kommissar für Binnenmarkt und Dienstleistungen, Thierry Breton, und der schwedische Minister für Unternehmen und Innovation, Ibrahim Baylan, nahmen zusammen mit Martin Lindqvist, CEO SSAB, und weiteren Referenten an der Veranstaltung teil.

„Diese Initiative mit SSAB setzt den Maßstab für eine fossilfreie Zukunft. Genauso wie die Weltnationen bei der COP 26 zur Bekämpfung des Klimawandels zusammenkommen, so müssen auch Unternehmen und Branchen zusammenarbeiten, um innovative neue Lösungen für eine Zukunft ohne Treibhausgasemissionen zu entwickeln. Volvo Group engagiert sich in wegweisenden Partnerschaften wie der mit SSAB, um attraktive, sichere und effiziente neue Fahrzeuge und Maschinen zu entwickeln, die den Weg für ein nachhaltigeres Transport- und Infrastruktursystem der Zukunft ebnen," sagt Martin Lundstedt, President und CEO Volvo Group.

Mit der Selbstverpflichtung zur Klimaneutralität und zur Realisierung einer Wertschöpfungskette mit Netto-Null-Treibhausgasemissionen bis 2040 ist Volvo Group auf dem Weg zur Entwicklung nachhaltiger Transport- und Infrastrukturlösungen der Zukunft. Neben der Elektrifizierung seiner Fahrzeuge und Maschinen ist Volvo entschlossen, die Kohlenstoffbilanz seiner gesamten Wertschöpfungskette zu reduzieren, und diese neueste Innovation ist ein weiterer Schritt auf diesem Weg.