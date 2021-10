Berlin (ots) - Die führende Fachmesse für den globalen Fruchthandel, die vom 9.

Kai Mangelberger, kommissarischer Projektleiter der FRUIT LOGISTICA "Der Wunschnach persönlichen Begegnungen auf einer physischen Veranstaltung ist riesig,gerade weil das so lange nicht möglich war. Wir wissen, dass manche Unternehmengezögert haben, sich anzumelden. Doch diese Zurückhaltung hat stetig abgenommen,weil internationale Messeplätze, darunter auch Berlin, zeigen, dassPräsenzveranstaltungen wieder stattfinden können. Wir sind sehr weit mit denPlanungen und haben heute unseren Ausstellern ihre Platzierungsangebotegeschickt."Bereits jetzt ist die Zahl der angemeldeten Aussteller für die FRUIT LOGISTICA2022 auf vergleichbarem Niveau zur letzten Veranstaltung und dieInternationalität mit Unternehmen aus 68 Ländern ebenfalls sehr positiv."Ausgehend vom bisherigen Anmeldungsstand rechnen wir mit weit über 2.000Ausstellern für die FRUIT LOGISTICA 2022", so Kai Mangelberger. Auch wenn ausEuropa wieder die stärkste Beteiligung kommt, sind Mittel- und Südamerikaebenfalls sehr stark vertreten. Aber die FRUIT LOGISTICA 2022 wird nicht nursehr international sein. In mehr als 25 Hallen werden sich Aussteller aus dergesamten Wertschöpfungskette von frischem Obst und Gemüse präsentieren, vomErzeuger bis zum Point of Sale, darunter die Keyplayer der Branche.Aus dem Bereich Frische sind unter anderem Dole, Fyffes, SanLucar und Zespridabei. Maersk und Ethihad Cargo sind im Bereich Logistik zu nennen, Edeka ausdem Lebensmitteleinzelhandel, Sormac und Greefa aus dem Bereich Maschinen undTechnik sowie Euro Pool System aus dem Bereich Verpackung. Auch BioTropic, dieBundesvereinigung der Erzeugerorganisationen Obst und Gemüse (BVEO), Driscoll'sund Fruit Masters sind bestätigt."In den letzten 18 Monaten haben wir gelernt, dass es möglich ist,internationale Meetings vom Schreibtisch aus abzuhalten. Aber wir haben auchgelernt, dass sie nicht das Vergnügen und die Unmittelbarkeit einesVis-à-vis-Gesprächs ersetzen können. Wir freuen uns darauf, auf der FRUITLOGISTICA auszustellen, da sie die weltweit umfassendste Veranstaltung der Obst-und Gemüsebranche ist," so Rita Biserni, verantwortlich für das internationaleMarketing beim italienischen Aussteller Alegra. Bert Haffmans, Geschäftsführerdes niederländischen Ausstellers Sormac ergänzt: "Endlich können wir uns aufeiner der größten Veranstaltungen für Obst und Gemüse, der FRUIT LOGISTICA,wieder persönlich treffen. Die Welt der Frische kommt wieder zusammen. Wirkönnen es kaum erwarten, unsere bestehenden Kunden und neue Kunden zu treffen,um die Entwicklungen zu präsentieren, an denen wir in den letzten zwei Jahrengearbeitet haben!"Eine Übersicht aller Aussteller der FRUIT LOGISTICA 2022, inklusiveMitaussteller, wird im November auf der Website der FRUIT LOGISTICAveröffentlicht.Pressekontakt:Pressekontakt FRUIT LOGISTICASusanne TschenischGlobal PR ManagerT +49 30 3038 2295mailto:susanne.tschenisch@messe-berlin.dePressekontakte Messe Berlin GmbHEmanuel HögerPressesprecherGeschäftsbereichsleiter Corporate CommunicationUnternehmensgruppe Messe Berlinhttp://www.messe-berlin.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/6600/5045025OTS: Messe Berlin GmbH