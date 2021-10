Seite 2 ► Seite 1 von 3

Montvale (NJ)/ Zürich (ots) - Entgegen aller Erwartungen lässt das Tempo derweltweiten wirtschaftlichen Erholung bereits jetzt wieder nach, während dieInflationstendenzen vorerst noch leicht unter den Erwartungen bleiben. DasVertrauen insbesondere in Westeuropa und Nordamerika sinkt, verharrt aber aufhohem Niveau. Länderübergreifend herrscht eine allgemeine Sorge vor starksteigenden Produktionskosten - der entsprechende Index zeigt einen Höchstwertseit dem ersten Quartal 2019. Das sind die zentralen Resultate des aktuellenGlobal Economic Conditions Survey, der vom Institute of Management Accountants(IMA) und der Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) durch dieBefragung von rund 1.000 Accountants und CFOs erstellt wurde.Die aktuellen Versorgungsengpässe - auch jenseits der durch den Brexitverursachten in Großbritannien - gehören zu den derzeit wohl größten Hürden, mitdenen die Wirtschaft Deutschlands und Westeuropas zu kämpfen haben. VonRohstoffmangel und steigenden Preisen bis hin zur Personalknappheit sorgen diedirekten und indirekten COVID-Spätfolgen nach den ersten Boom-Effekten nun fürein gebremstes Wachstum. Das gilt insbesondere für Deutschland, wo dieMaterialknappheit ganze Branchen vor ernste Herausforderungen stellt - auch undvor allem in der Automobilindustrie. Im Bereich der Halbleitertechnik erschwertdie Knappheit nicht nur den einzelnen Anbietern ihre Aktivitäten, sondern bremstdie gesamte digitale Transformation.Stabile Aktivitäts-Indikatoren, Wachstumstreiber TourismusDementsprechend fällt auch das Vertrauen in den Ländern Westeuropas. DieAktivitäts-Indikatoren blieben im dritten Quartal 2021 weitgehend unverändert.Einer der maßgeblichen Wachstumstreiber ist der Tourismus, der in denentsprechenden Ländern an Fahrt aufnimmt. So stieg etwa die Hotelauslastung inSpanien und Portugal im Juli und August deutlich an. Für dieses Quartal scheintin der Eurozone ein Plus von 2,5 Prozent beim BIP durchaus möglich - was nahe anden Wert des vierten Quartals 2019 heranreicht. Auf der anderen Seite steht eineGesamtinflation von 3 Prozent im August. Das ist der höchste Wert seit November2011.Schwächeres Wachstum, aber sinkender Angst-IndexGenerell zeigt der Report im Vergleich zum vorangegangenen Betrachtungszeitraumeine leichte Abschwächung der weltweiten wirtschaftlichen Erholung. DasVertrauen ist weltweit - allerdings auf hohem Niveau - etwas zurückgegangen.Ursächlich hierfür ist trotz hoher Impfraten in entwickelten Märkten vor allemdie Situation in Ländern mit niedriger Impfquote und nach wie vor vielenInfektionen.Einer der Schlüsselindikatoren, der Global Orders Index, zeigt ebenfalls einen