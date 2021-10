Kräftiger Kursanstieg bei SAP!

Am heutigen Tage kann SAP massiv zulegen. Immerhin liegt der Kurs derzeit rund fünf Prozent vorne. Der Titel landet damit in Top/Flo-Liste ganz weit vorne. Ist das nun der Auftakt einer neuen Hausse oder wird den Bullen Sand in die Augen gestreut?

Kursverlauf von SAP der letzten drei Monate.

Regelrechte Jubelstürme branden angesichts dieses Anstiegs auf. So reichen aktuell wenige feste Sitzungen zum Erreichen eines neuen Kaufsignals. So genügt mittlerweile ein weiterer Abschlag für den Sprung auf neue 4-Wochen-Hochs. Bei 124,12 EUR liegt dieser maßgebliche Wendepunkt. Wir erleben hier also einen echten Börsenkrimi.

Langfristig orientierte Anleger erhalten zusätzlich Rückendeckung von der 200-Tage-Linie. Denn diese Linie verläuft bei 118,57 EUR, sodass für SAP Aufwärtstrends gelten. Der heutige Tag verdeutlicht einmal mehr, wie schnell es nach oben gehen kann, wenn die langfristigen Kurspfeile nach oben zeigen.

