Ende September geriet (auch) das Britische Pfund gegen den US-Dollar unter Druck. Nachdem wichtige Unterstützungen unterschritten wurden, nahm die Korrektur Fahrt auf. Mittlerweile hat sich der Staub ein wenig gelegt. Das Pfund zeigte Gegenwehr. Ob es sich hierbei nur um ein Strohfeuer handelt oder ob möglicherweise die Korrekturtiefs bereits hinter dem Pfund liegen, werden womöglich bereits die nächsten Tage zeigen.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung vom 30.09. hieß es unter anderem „[…] Das Doppeltop aus dem Februar und Juni hat nach dem Bruch der 1,367 US-Dollar (Zwischentief der M-Formation) an Kontur gewonnen. Der Bruch des Aufwärtstrends (rot dargestellt) sendete ein weiteres Warnzeichen, dennoch hielt sich das Britische Pfund noch bis in den September hinein vergleichsweise stabil und unternahm zwischenzeitlich immer mal wieder Ausflüge in Richtung 1,40 US-Dollar. Neben den 1,367 US-Dollar etablierten sich die 1,36 US-Dollar als weitere wichtige Unterstützung. Zuletzt kam der US-Dollar dann aber ins Laufen. Der Greenback durchbrach die eminent wichtige Unterstützung um 1,36 US-Dollar. Das daraus resultierende Signal entfaltete gleich seine Wirkung. Das Britische Pfund wurde mittlerweile unter die 1,35 US-Dollar zurückgedrängt. Kurzum. Der US-Dollar hat gegenwärtig das Momentum auf seiner Seite. Mit dem Bruch der 1,36er Unterstützung kam Zug in die Angelegenheit. Aus Sicht des Pfunds muss es nun darum gehen, die Korrektur auf den Bereich von 1,325 US-Dollar zu begrenzen. Ein Comeback des Britischen Pfunds oberhalb von 1,36 / 1,367 US-Dollar würde die Situation aufhellen.“

Das Britische Pfund konnte den damaligen Rücksetzer zunächst auf 1,34+ US-Dollar begrenzen. Zu dem zuletzt von uns befürchteten Ausbau der Korrekturbewegung auf 1,325 US-Dollar kam es nicht.

Im Bereich von 1,34+ US-Dollar drehte das Britische Pfund wieder nach oben und kämpfte sich zwischenzeitlich zurück über die 1,36 US-Dollar. Damit notiert es im derzeit relevanten Widerstandscluster 1,36 / 1,367 US-Dollar. Die Erholung des Pfunds wurde unter anderem von vergleichsweise robusten britischen Konjunkturdaten begleitet.

Kurzum. Das Britische Pfund zeigte sich zuletzt wieder stabiler und konnte sich vom Verlaufstief lösen. Nun gilt es jedoch! Um der Erholung weitere Relevanz zu verleihen, muss das Pfund signifikant über die 1,367 US-Dollar laufen. Auf der Unterseite wäre Obacht geboten, sollte es noch einmal unter die 1,34 US-Dollar gehen.