Endlich! Wasserstoff-Aktien zurück in der Erfolgsspur. Plug Power & Co. schießen nach oben! Anzeige Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 13.10.2021, 12:40 | | 10 0 13.10.2021, 12:40 | Foto: www.anlegerverlag.de Nach der monatelangen Durststrecke bei den Wasserstoffaktien läuft seit einigen Tagen ein beeindruckendes Comeback der Papiere. Die Hitliste der größten Gewinner führt dabei wieder einmal Plug Power an. Denn der amerikanische Brennstoffzellenspezialist konnte in den vergangenen Tagen massiv zulegen. Heute geht es auf der Handelsplattform Tradegate schon wieder rund fünf Prozent nach oben! An Nasdaq verzeichnete Plug Power gestern ein Plus von sagenhaften 7,7 Prozent. Das war die sechste Sitzung in Folge mit einem grünen Vorzeichen. Insgesamt verbesserte sich der Kurs in diesem Zeitraum von 24,32 US-Dollar auf mittlerweile wieder knapp 30 US-Dollar. Sollte die Aktie diesen Höhenflug heute fortsetzen können, wäre das gleichbedeutend mit einem mächtigen Signal. Denn zuletzt schloss Plug Power am 7. Juli oberhalb von 30 US-Dollar. Fazit: Ist das der Startschuss für eine neue Rallye bei Plug Power? Oder nur ein kurzes Strohfeuer? Angesichts der hochspannenden Situation haben wir Unternehmen und Aktie einmal genau unter die Lupe genommen. Wo liegen die Chancen? Und wo die Risiken? All das lesen Sie in unserer exklusiven Sonderstudie, die Sie hier kostenlos anfordern können. Einfach hier klicken. Foto: www.anlegerverlag.de Kursverlauf von PLUG POWER der letzten drei Monate.

Für eine ausführliche PLUG POWER-Analyse einfach hier klicken.

0 Autor abonnieren

Disclaimer