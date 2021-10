Dax am Mittag: SAP explodiert, Bayer und Lufthansa schwächeln, Wasserstoffaktien setzen Rallye fort 

Der Deutsche Aktienindex kann im bisherigen Handel leicht zulegen und liegt derzeit 0,65 Prozent im Plus. Angeschoben wird der Index dabei in erster Linie vom Softwarespezialisten SAP. Das Unternehmen veröffentlichte gestern nachbörslich gute Zahlen. Infolgedessen schießt die Aktie heute fast fünf Prozent nach oben (alles über SAP lesen Sie hier).

Bei Bayer ziehen dagegen wieder dunklere Wolken auf. Denn die Aktie muss nach dem starken Wochenauftakt zunächst einmal Federn lassen. Insgesamt rund zwei Prozent geht es nach unten, womit der Kurs wieder unter die aus charttechnischer Sicht wichtige Hürde von 48 Euro zurückfällt (alles über Bayer lesen Sie hier).

Ein ähnliches Bild zeichnet die Lufthansa. Auch hier geht es heute rund eineinhalb Prozent in den Keller, womit nun auf einmal die Jahrestiefs im Bereich von 5,60 Euro wieder in greifbare Nähe rücken. Dabei sah es zuletzt so aus, als sei die Airline bereits aus dem gröbsten raus (alles über Lufthansa lesen Sie hier).

Die Wasserstoffaktien können dagegen massiv zulegen. Allen voran schießt Nel ASA regelrecht nach oben. Nachdem es schon in den vergangenen Tagen nach oben ging, kann die Aktie nun abermals fast fünf Prozent aufsatteln. Damit klettert der Kurs erstmals in diesem Monat wieder über 1,40 Euro (alles über Nel ASA lesen Sie hier).

